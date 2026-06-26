Uhapšeni Baranin Martin Janković, brat je Stefana Jankovića, koji se takođe dovodi u vezu sa škaljarskim klanom i koji se trenutno nalazi na optuženičkoj klupi zbog ubistva dvojice državljana Srbije, Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića, koji su, prema optužbama, likvidirani 2019. godine u Danilovgradu.

Braća Janković se godinama u policijskim evidencijama vode kao bezbednosno interesantna lica. Pre ubistva Baranina Alana Kožara, slovili su za osobe od njegovog poverenja.

- Martinu Jankoviću je ranije suđeno zbog optužbi da je kao maloletnik 2015. godine u Baru pokušao ubistvo sugrađanina Petra Popovića. Tokom 2018. godine policija je u kući koju su koristili pronašla arsenal oružja, uključujući optičke nišane, ručne radio-veze, bajonet i eksploziv. Janković je hapšen i 2022. godine zbog sumnje da je, zajedno sa Markom Peruničićem i svojim bratom Stefanom, pripremao mafijašku likvidaciju.

Hapšenjem je navodno sprečena likvidacija pripadnika suparničkog klana.

- Istražitelji su tada došli do informacija da ova grupa sprema mafijaško ubistvo u ratu škaljarskog i kavačkog klana. Prema jednoj verziji do ovih saznanja policija je došla zahvaljujući transkriptima razgovara preko aplikacije Skaj, gde su uhapšeni dogovarali zločin. Prema drugoj verziji, jedan od pripadnika škaljarskog klana odao je plan svojih saradnika policiji - preneli su ranije crnogorski mediji.

Martin je, podsetimo, uhapšen u velikoj policijskoj akciji koja se od ranih jutarnjih sati sprovodila u više primorskih opština u Crnoj Gori!

Prema podacima bezbednosnog sektora, Janković se dovodi u vezu sa škaljarskom ćelijom balkanskog narko-kartela.

- Policija je od Ulcinja do Boke Kotorske sprovodila pretrese više objekata za koje se sumnja da su povezani sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa i njima bliskim osobama - kaže izvor i dodaje da se tokom pretresa tragalo za dokazima koji bi mogli biti od značaja za dalje rasvetljavanje njihovih aktivnosti.

Alo/Kurir

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