Darko Vesković Prika, koji je ubijen u ponedeljak u brutalnoj sačekuši u jednom kafiću u beogradskom naselju Kumodraž, biće sahranjen u subotu, 27. juna na Centralnom groblju u Beogradu.

Ova informacija potvrđena je na umrlici koju su potpisali članovi njegove porodice, a koji su se od njega oprostili i potresnim čituljama u novinama.

- Dragi tata, hvala ti za svu ljubav, dobrotu i brigu koju si mi pružio. Oduvek si bio moja snaga, moje sigurno mesto. Čuvaću te zauvek u srcu s ljubavlju, velikim ponosom i najlepšim uspomenama - navela je ćerka, dok je jedan od sinova napisao:

- Tata, teško je prihvatiti da si nas napustio tako rano. Hvala ti za svu ljubav, brigu, podršku. Bio si moj oslonac i primer kako se kroz život ide časno i hrabro. Nedostajaćeš mi svakog dana u svakom trenutku. Čuvaću uspomenu na tebe zauvek i nositi te u svom srcu dok sam živ. Počivaj u miru, tata, volim te i nikada te neću zaboraviti - navodi se u jednoj od čitulja koju su objavili njegovi najmiliji.

Drug sin je naveo:

- Tata, zauvek ćeš ostati u mom srcu, mojim sećanjima i mislima. Hvala ti za svu ljubav koju si mi pružio tokom života, volim te i zauvek ćeš ostati tu uz mene.

Vesković važi za navodnog pripadnika škaljarskog klana, a likvidiran je tačno 20 dana pre nego što je trebalo da iznese odbranu u ponovljenom postupku. Protiv njega se vodio proces po optužbi da je učestvovao u ubistvu Blaža Đurovića, navodnog člana kavačkog klana, 2018. godine na Dušanovcu.

Posebno je šokantna činjenica da je Prika ubijen dok je nosio nanogicu! On se u trenutku napada nalazio u dozvoljenoj šetnji u okviru kućnog pritvora. Prethodno je proveo čak šest godina u pritvoru Okružnog zatvora u Beogradu, a u junu 2024. godine sud mu je odredio meru zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor.

Istraga o ovom brutalnom ubistvu je u toku, a policija intenzivno traga za napadačem.

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