Komandir Službe zaštite i spašavanja Bar Aco Vulević rekao je za RTCG da je požar izbio nešto posle ponoći, nakon čega su na teren odmah upućeni vatrogasci koji su uspeli da lokalizuju i ugase vatru.

"Požar je saniran i trenutno je situacija mirna", rekao je Vulević.

On je naveo da uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, ali da se pretpostavlja da je vatra mogla biti izazvana grmljavinom i sevanjem.

Prema njegovim rečima nije pričinjena šteta na stambenim objektima.

"Izgorelo je nisko rastinje, a osim biljnog sveta, nadamo se da nije bilo posledica po životinjski svet", kazao je Vulević.

Dežurni pripadnici Službe zaštite i spašavanja naveli su da su u 23.50 dobili dojavu o požaru, nakon čega je ka Podima upućeno 15 vatrogasaca sa pet vozila.

"Uspeli smo da lokalizujemo požar, a gašenju je znatno pogodovala kiša koja je u međuvremenu počela da pada. Nakon praćenja situacije na terenu, u stanicu smo se vratili u 4.50h“, saopštili su za Radio Bar dežurni vatrogasci.

Prema pisanju stranice Podgorički vremeplov, snimak požara nastao je u mestu Utjeha, kao i da postoji mogućnost da je grom izazvao požar, a da je jak vetar otežavao situaciju.

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