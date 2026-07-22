On je istakao da će danas biti obavljen novi prelet za Crnu Goru.

"Vest dana jeste novi prelet aviona Vlade republike Srbije da se preveze mladi Danilo koji je veliki borac. Bio je u komi izašao je iz kome i danas bi trebalo da bude prevezen u Klinički centar Niš", rekao je Pavlović i dodao:

"Danas sam presrećan što će i on da se vrati u našu Srbiju i što će moći da se vrati svojoj porodici", istakao je gradonačelnik Niša za Juronjuz.

Prošle nedelje, Grad Niš je sa Vladom Srbije obezbedio avion koji je dovezao povređene Nišlije u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori.

Nažalost, u toj nesreći stradala je dvadesetjednogodišnja devojka, zbog čega je grad proglasio Dan žalosti.