Posle nedelja visokih temperatura i toplotnih talasa, mnogi jedva čekaju da se opuste u bašti i uživaju u plodovima svog rada. Ipak, jedan od najpoznatijih britanskih baštovana, Monti Don, upozorava da upravo sada nije vreme za odlaganje baštenskog alata. Jul je jedan od najvažnijih meseci u sezoni, a nekoliko jednostavnih, ali ključnih poslova može napraviti veliku razliku za zdravlje biljaka i bogatstvo roda.

Biljke u saksijama prve ostaju bez hranljivih materija

Tokom leta biljke koje se gaje u saksijama i drugim posudama mnogo brže troše hranljive materije nego one posađene direktno u zemlji. Zato im je, prema Montiju Donu, neophodna redovna prihrana sve do kraja leta.

Na svom blogu objasnio je da većina biljaka iscrpi hranljive materije iz supstrata u kojem su posađene, zbog čega je preporučljivo jednom nedeljno koristiti đubrivo bogato kalijumom.

– Idealno je nedeljno đubrivo bogato kalijumom koje podstiče razvoj korena i cvetova, ali ne izaziva prekomeran rast lišća. Odličan izbor su tečne morske alge ili tečno đubrivo za paradajz – savetuje Monti Don.

Ne preterujte sa prihranom

Iskusni baštovan upozorava da je u prihrani biljaka najvažnija umerenost.

– Tajna je dati dovoljno, ali ne previše. Višak hranljivih materija može biti jednako štetan kao i njihov nedostatak, jer podstiče bujan rast lišća na račun cvetova i plodova, a istovremeno povećava rizik od gljivičnih bolesti i štetočina. Nikada ne pripremajte đubrivo jače od preporučene koncentracije, a ako ste u dilemi, koristite slabiji rastvor – ističe on.

Uklonite donje listove paradajza

Jedan od najvažnijih julskih poslova jeste uklanjanje donjih listova sa paradajza koji se uzgaja na otvorenom.

Na taj način poboljšava se cirkulacija vazduha oko biljke i značajno smanjuje rizik od pojave plamenjače, jedne od najopasnijih bolesti koja može uništiti čitav rod.

Jul je idealan za letnju rezidbu voćaka

Pored nege povrća, jul je pravo vreme i za letnju rezidbu voćaka. Za razliku od zimske rezidbe, letnje orezivanje ne podstiče rast novih neproduktivnih grana, već omogućava da plodovi dobiju više svetlosti i vazduha, što doprinosi njihovom bržem i kvalitetnijem sazrevanju.

Monti Don savetuje da se ovogodišnji izdanci skrate na nekoliko pari listova, vodeći računa da se ne uklone grane sa plodovima. Ukoliko se voćka oblikuje u određeni uzgojni oblik, odabrane izdanke treba pažljivo vezati kako bi pravilno rasli.

Nekoliko julskih poslova donosi bogatiji rod

Iako leto mnogi doživljavaju kao period odmora, upravo redovna nega tokom jula može odlučiti kakav će biti rod do kraja sezone. Pravovremena prihrana biljaka, zaštita paradajza od bolesti i pravilna rezidba voćaka, prema savetima Montija Dona, predstavljaju ključne korake za zdravu i uspešnu baštu.