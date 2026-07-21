Dva ruska bombardera dugog dometa Tu-22M3 izvela su 21. jula gotovo četvoročasovnu patrolu iznad neutralnih voda Baltičkog mora, ali ovoga puta nisu letela samo radi pokazivanja zastave. Snimak koji je objavio televizijski kanal „Zvezda“ pokazuje da je svaki bombarder ispod trupa nosio po jednu veliku raketu iz porodice H-22/H-32. Ruske avione pratili su višenamenski lovci Su-35S, dok su na pojedinim delovima putanje misiju nadzirali i lovci država NATO-a.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je let bio planiran i izveden u skladu sa pravilima korišćenja međunarodnog vazdušnog prostora. Nije prijavljeno približavanje koje bi dovelo do incidenta, promene kursa niti pokušaja ometanja ruske grupe. Sama pojava naoružanih bombardera iznad jednog od najosetljivijih delova Evrope ipak je imala znatno veću težinu od rutinske obuke bez podvešenog oružja.

Baltičko more okruženo je članicama NATO-a, važnim vojnim bazama, aerodromima, pomorskim rutama i objektima koji bi u slučaju otvorenog sukoba postali mete već u prvim satima. Podvešene rakete zato su misiji dale jasan udarni karakter, čak i kada su avioni ostali iznad neutralnih voda. Moskva je demonstrirala da bombarderi, lovačka pratnja i raketno naoružanje mogu da budu podignuti, povezani u grupu i poslati na zapadni pravac bez izlaska iz međunarodno dozvoljenog prostora.

Rusko Ministarstvo odbrane navelo je da posade dalekometne avijacije redovno lete iznad neutralnih voda Severnog Ledenog okeana, Severnog Atlantika, Tihog okeana, Crnog i Baltičkog mora. Takve misije služe za održavanje obučenosti, proveru komunikacija, navigacije i saradnje sa lovačkom avijacijom, ali istovremeno prisiljavaju NATO da aktivira radare, podigne avione i prati svaki pokret ruske grupe.

Na određenim delovima rute ruske avione pratili su strani lovci, ali Moskva nije objavila iz kojih su država poleteli niti koliko su dugo ostali uz bombardere. Pratnja u takvim situacijama ne znači presretanje u smislu prinudnog zaustavljanja, već vizuelnu identifikaciju, praćenje kursa i sprečavanje iznenadnog približavanja vazdušnom prostoru članica Alijanse.

Tu-22M3 nije došao prazan

Najzanimljiviji detalj ove misije nalazio se ispod centralnog dela trupa oba bombardera. Na snimku se vidi po jedna velika raketa karakterističnog oblika za porodicu H-22 i njenu modernizovanu verziju H-32. Spoljašnje razlike između tih raketa nisu dovoljne da se samo na osnovu snimka pouzdano utvrdi koja je varijanta korišćena. Obe koriste istu osnovnu konstrukciju, namenjenu lansiranju sa bombardera Tu-22M3 protiv velikih površinskih i kopnenih ciljeva.

H-22 razvijena je još u Sovjetskom Savezu kao teško protivbrodsko oružje za napade na grupe nosača aviona i druge velike pomorske formacije. Raketa leti višestruko brže od zvuka, penje se na veliku visinu, a zatim se obrušava prema cilju velikom brzinom. U zavisnosti od verzije i profila leta, javne procene dometa H-22 kreću se od nekoliko stotina kilometara, dok njena bojeva glava teži približno tonu. Takva kombinacija brzine, mase i završnog poniranja ostavlja protivvazdušnoj odbrani veoma malo vremena za reakciju.

H-32 zadržava osnovni izgled prethodnika, ali dobija modernizovanu elektroniku, novo navođenje, otpornost na ometanje i znatno veći deklarisani domet. Ruski izvori tvrde da može da napada ciljeve na udaljenostima blizu 1.000 kilometara, koristeći let na velikoj visini i brzinu veću od četiri maha.

Tu-22M3 može da nosi rakete pod trupom i krilima, ali jedan projektil na centralnom nosaču predstavlja uobičajenu konfiguraciju za dužu misiju. Manji borbeni teret smanjuje otpor vazduha, potrošnju goriva i opterećenje aviona, dok posadi ostavlja mogućnost da u realnom sukobu izvede udar bez približavanja obali protivnika.

Prisustvo samo jedne rakete na svakom bombarderu ne umanjuje poruku misije. Dva Tu-22M3 mogla su da simuliraju prilazak liniji lansiranja, raspodelu ciljeva i povlačenje pod zaštitom lovaca Su-35S. Nije saopšteno da li su rakete bile potpuno operativne, da li su imale bojeve glave ili su korišćeni inertni primerci za obuku. Snimci potvrđuju podvešeno naoružanje, ali ne omogućavaju utvrđivanje njegove unutrašnje konfiguracije.

Bombarder napravljen za velike raketne udare

Tu-22M3 je nadzvučni bombarder dugog dometa sa krilima promenljive geometrije, razvijen prvenstveno za brze prodore, napade na pomorske grupe i udare po važnim ciljevima u dubini protivničke teritorije. Njegova maksimalna brzina prelazi dva maha, dok promena ugla krila omogućava prilagođavanje aviona različitim fazama leta. Pri poletanju i sletanju krila se šire radi većeg uzgona. Tokom brzog leta pomeraju se unazad, smanjujući otpor vazduha i omogućavajući bombarderu da brzo priđe zoni lansiranja ili napusti ugroženo područje.

Tu-22M3 nema interkontinentalni domet teških bombardera Tu-95MS i Tu-160, ali zbog brzine, nosivosti i mogućnosti korišćenja velikih raketa ostaje jedna od najvažnijih platformi ruske dalekometne avijacije. Njegova borbena vrednost posebno dolazi do izražaja kada dejstvuje sa bezbedne udaljenosti, bez pokušaja prodora kroz gustu protivvazdušnu odbranu. Međutim, američki izvori sugerišu da ih je samo 27 ostalo operativna.

Lovci Su-35S u ovoj misiji imali su zadatak da zaštite bombardere, prate kretanje stranih aviona i spreče njihovo previše agresivno približavanje. Su-35S raspolaže radarom velikog dometa, raketama vazduh-vazduh različitih kategorija i dovoljnim doletom da prati Tu-22M3 tokom značajnog dela patrolne rute.

Bombarderi su verovatno poleteli sa aerodroma Šajkovka u Kaluškoj oblasti, gde je raspoređen 52. gardijski teški bombarderski avijacijski puk. Jedinica pripada 22. gardijskoj teškoj bombarderskoj avijacijskoj diviziji dalekometne avijacije, čije se glavno komandno središte nalazi u Engelsu, u Saratovskoj oblasti.

Letovi Tu-22M3 iznad Baltika nisu novost. Slična grupa, takođe u pratnji Su-35S, pojavila se u regionu u aprilu 2026. godine. U blizini danskog ostrva Bornholm tada su je pratila dva aviona F-35A Kraljevskog danskog ratnog vazduhoplovstva, podignuta iz baze Skridstrup. Julska misija razlikovala se po jasno prikazanom raketnom naoružanju. Rusija nije samo poslala bombardere u međunarodni vazdušni prostor, već ih je pokazala u konfiguraciji u kojoj bi mogli da priđu liniji lansiranja raketa H-22 ili H-32.