On je za Tanjug naveo da je petoro dece zbrinuto na odeljenju pedijatrije, dok je devet osoba hospitalizovano na infektologiji.

"Stanje najmlađih pacijenata je stabilno, a i stanje odraslih je dobro. Svi su pod terapijom i nema komplikacija", istakao je Dimitrijević.

Dodao je da je, pored hospitalizovanih, pregledano još desetak pacijenata koji su pod terapijom poslati na kućno lečenje.

Za sada je salmonela laboratorijski potvrđena kod jednog pacijenta, dok se rezultati ostalih analiza čekaju.

Mediji prenose da je većina obolelih jela testeninu u jednom ugostiteljskom objektu u centru Leskovca.