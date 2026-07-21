Sada bi taj sistem mogao da doživi najveći udar do sada. Kako prenosi Jutarnji list, izručenje kineskog biznismena Čen Žija iz Kambodže u Kinu izazvalo je potrese u mreži kompanija i centara za onlajn prevare koji su godinama delovali iz te zemlje.
Mreža laži i američke sankcije
Čen Ži, osnivač konglomerata Prince Group, suočava se sa optužbama da je bio ključna figura u međunarodnoj mreži internet prevara, pranja novca i finansijskog kriminala. SAD i Velika Britanija su mu prošle godine uvele sankcije, a američki tužioci podigli optužnicu zbog organizovanja velikih centara za sajber prevare.
Lažne investicione i kripto-platforme
Njegovo izručenje pokrenulo je lančanu reakciju - kambodžanske vlasti pojačale su akcije protiv centara za internet prevare, a deo finansijske infrastrukture povezan sa njegovim poslovnim sistemom našao se pod prinudnim merama. Ovi centri su povezivani sa tzv. „pig butchering“ prevarama - sofisticiranim obmanama u kojima prevaranti mesecima grade poverenje sa žrtvama, a zatim ih navode da ulažu novac u lažne investicione ili kripto-platforme.
Iza obećanja o unosnim poslovima - radni kampovi
Istrage su otkrile da iza milionskih internet prevara stoji i sistem prisilnog rada. Mnogi ljudi iz Kine, Indonezije, Pakistana i drugih zemalja dolazili su u Kambodžu verujući da su dobili posao u IT sektoru, da bi im po dolasku bili oduzeti pasoši i primorani da učestvuju u prevarama. Organizacije za ljudska prava godinama upozoravaju na slučajeve fizičkog nasilja i nezakonitog zatočenja.
Udarac na Kambodžu kao turističku i investicionu destinaciju
Zbog ovih otkrića, kineske vlasti upozoravaju svoje državljane na opasnost od otmica i lažnih oglasa za posao. Reputacija Kambodže kao turističke i investicione destinacije ozbiljno je narušena, jer se zemlja sve češće povezuje sa centrima za internet prevare.
Prekretnica u borbi protiv sajber kriminala
Analitičari ocenjuju da je slučaj Čen Žija prelomni trenutak - prvi ozbiljan udar na finansijsku i poslovnu strukturu koja je omogućavala funkcionisanje ovih prevara. Ako istrage budu uspešne, jugoistočna Azija bi mogla da započne novu fazu borbe protiv organizovanog sajber kriminala koji je godinama delovao nekažnjeno.
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