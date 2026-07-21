Putnici koji putuju međunarodnim vozovima od danas mogu da kupe karte i putem interneta, odnosno preko zvaničnog veb-sajta i mobilne aplikacije Srbijavoz.

Kako je saopšteno iz ovog preduzeća, nova usluga obuhvata međunarodne vozove koji saobraćaju prema Crnoj Gori, ali i vozove na relaciji Subotica – Segedin – Subotica.

Nova mogućnost kupovine odmah je dostupna svim korisnicima zvaničnog sajta, kao i korisnicima iPhone uređaja nakon što ažuriraju aplikaciju preko App Store prodavnice. Kada je reč o Android platformi, funkcionalnost se uvodi postepeno putem Google Play prodavnice zbog velikog broja korisnika, a očekuje se da će svima biti dostupna najkasnije do 23. jula.

Popust za onlajn kupovinu ne važi za međunarodne karte

Iz Srbijavoza podsećaju da popust od pet odsto za kupovinu karata putem interneta ostaje na snazi isključivo za putovanja u unutrašnjem železničkom saobraćaju.

To znači da se ovaj popust ne primenjuje prilikom kupovine međunarodnih voznih karata, uključujući linije prema Baru i Segedinu.

Kada je dovoljna elektronska karta, a kada morate da je odštampate

Za putovanje noćnim međunarodnim vozom 433/432 Zemun – Bar – Zemun, kao i sezonskim dnevnim vozom 1131/1130 Subotica – Bar – Subotica, putnici mogu da pokažu kupljenu kartu i rezervaciju mesta direktno iz mobilne aplikacije ili da koriste odštampani PDF dokument formata A4 koji dobiju putem elektronske pošte.

Ipak, drugačija pravila važe za određene vrste smeštaja u vozu.

Putnici koji putuju u spavaćim kolima, kušet kolima, kolima sa ležajevima ili koriste uslugu prevoza automobila obavezni su da kartu odštampaju i pokažu osoblju pre ulaska u voz.

Ukoliko nemaju odštampanu kartu, smatraće se da putuju bez važeće vozne isprave.

Iz Srbijavoza ističu da će zajedno sa kompanijom Telekom Srbija nastaviti razvoj i unapređenje digitalnih funkcionalnosti mobilne aplikacije kako bi putnicima u budućnosti omogućili još jednostavnije korišćenje usluga.

Detaljnije informacije o redu vožnje, kupovini karata i svim novinama dostupne su na zvaničnom sajtu Srbijavoza, kao i putem Kol centra na broj telefona 011/360-28-99.

Izvor: Srbijavoz