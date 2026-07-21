Brojni turisti koji tokom leta borave na crnogorskom primorju često se fotografišu sa egzotičnim životinjama poput zmija i papagaja na šetalištima.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da takve aktivnosti mogu predstavljati rizik kako za ljude, tako i za same životinje, ukoliko nisu ispunjeni odgovarajući uslovi za njihovo držanje i korišćenje.

Stručnjak upozorava na moguće rizike

Veterinarski tehničar i odgajivač reptila Tihomir Radonjić izjavio je za Portal RTCG da kontakt sa egzotičnim životinjama može nositi određene opasnosti.

Kako navodi, među mogućim rizicima su ugrizi ili ogrebotine ukoliko se životinja uplaši, mogućnost prenosa pojedinih zoonoza – bolesti koje se mogu preneti sa životinja na ljude – kao i alergijske reakcije kod osetljivih osoba.

Dodaje da postoji i opasnost ukoliko životinja pobegne u gužvi, što može izazvati paniku ili dovesti do povreda.

Prema njegovim rečima, od ključnog je značaja da egzotične životinje prolaze redovne veterinarske preglede i da se drže u odgovarajućim uslovima.

Visoke temperature dodatno povećavaju stres

Radonjić upozorava da dugotrajno izlaganje suncu može ozbiljno ugroziti zdravlje egzotičnih životinja.

Kod papagaja, kako objašnjava, pregrevanje može dovesti do dehidracije, iscrpljenosti i toplotnog udara, dok kod zmija nedostatak mogućnosti da se sklone u hlad može izazvati ozbiljan fiziološki stres, pa čak i uginuće.

Problem predstavljaju buka i veliki broj ljudi

Stalni kontakt sa velikim brojem prolaznika, fotografisanje uz bliceve, buka, parfemi i prisustvo drugih kućnih ljubimaca dodatno povećavaju nivo stresa kod životinja.

Prema rečima stručnjaka, takvi uslovi mogu negativno uticati na njihovo ponašanje i zdravstveno stanje.

U pojedinim državama regiona, poput Hrvatske, za ovu oblast važe stroži propisi koji podrazumevaju veterinarski nadzor i dokazivanje porekla zaštićenih vrsta kroz CITES dokumentaciju.

Stručnjaci zato savetuju turistima da budu oprezni i da dobro razmisle pre nego što se fotografišu sa egzotičnim životinjama na ulici.

Izvor: Portal RTCG