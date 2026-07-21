Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji ruski izvori tvrde da prikazuje posledice napada na kolonu civilnih vozila na autoputu "Novorosija", glavnoj kopnenoj saobraćajnici koja vodi ka Krimu.

Prema tim navodima, napad je izveden kod prelaza Čongar, gde su se u dugoj koloni nalazili putnički automobili i kamioni koji su čekali prelazak administrativne granice između Krima i dela Hersonske oblasti pod ruskom kontrolom.

Ruski izvori: Korišćen dron FP-2

Preliminarne informacije koje prenose ruski vojni izvori navode da je u napadu korišćen dron srednjeg dometa FP-2.

Kako tvrde, nakon udara više vozila zahvatio je požar, dok su na mestu događaja prijavljeni poginuli i povređeni.

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci na kojima se vide zapaljena vozila i posledice napada. Njihovu autentičnost nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Dovedene u pitanje tvrdnje o bezbednosti koridora

Samo dan ranije, gubernator Zaporoške oblasti Jevgenij Balicki izjavio je u razgovoru sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom da je federalni autoput "Novorosija" u potpunosti obezbeđen i pod kontrolom ruskih oružanih snaga.

Ukoliko se navodi o napadu potvrde, ovaj incident mogao bi da dovede u pitanje tvrdnje o bezbednosti glavnog kopnenog koridora ka Krimu.

Za sada nema zvanične potvrde ukupnog broja stradalih, niti su ukrajinske vlasti komentarisale navode ruskih izvora.

Izvor: Ruski vojni izvori