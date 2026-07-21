Deset evropskih zemalja već se pridružilo programu za razvoj novog sistema velikog dometa Deep Precision Strike (DPS), koji predvode Velika Britanija i Nemačka. Predviđeno je da sistem ima domet veći od 2.000 kilometara.



„Do 2034. godine dve zemlje planiraju da naprave krstareću raketu dometa 2.000 kilometara. DPS je namenjen izvođenju visokopreciznih udara na velikim udaljenostima“, navode mediji, dodajući da se projekat razvija za scenario mogućeg sukoba sa Rusijom.



Prema izvorima iz vojne industrije, detalji projekta DPS strogo su poverljivi. Očekuje se da će se program oslanjati na britanska tehnološka rešenja i nemačko finansiranje. Britanska strana, kako se navodi, smatra da projekat napreduje dobrim tempom.

Trenutno se razmatraju dve varijante: raketa koja bi letela na izuzetno malim visinama ili raketa koja bi dostizala brzinu pet puta veću od brzine zvuka.

Ruski predsednik Vladimir Putin je u februaru 2024. godine, u intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu, rekao da Rusija ne planira napad na države NATO-a i da za to nema nikakvog razloga. On je ocenio da zapadni političari koriste navodnu rusku pretnju kako bi skrenuli pažnju javnosti sa unutrašnjih problema.

Rusija, s druge strane, poslednjih godina ukazuje na pojačanu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Alijansa te aktivnosti predstavlja kao mere odvraćanja od navodne ruske agresije, dok Moskva više puta izražava zabrinutost zbog jačanja vojnog prisustva NATO-a u Evropi.

U Kremlju ističu da Rusija nikome ne preti, ali da neće ignorisati poteze koji bi mogli da ugroze njene interese.