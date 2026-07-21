Opoziciona stranka Fides saopštila je da su istražitelji državnog tužilaštva izvršili pretres prostorija u kojima se nalaze njeni serverski sistemi, uz tvrdnju da je cilj bio zaplena komunikacione infrastrukture i baza podataka.

U objavi na Fejsbuku stranka je navela da je akcija sprovedena bez prethodne najave.

Fides: "Ovo nije viđeno od kraja komunizma"

Iz Fidesa tvrde da je reč o političkom pritisku i pokušaju da se onemogući rad opozicije.

– Tiranija je danas dostigla novi nivo. Ovakav potez nije imao presedana u Mađarskoj od 1990. godine, odnosno od kraja komunizma – saopštila je stranka.

Istovremeno su poručili da će se, kako navode, suprotstaviti "tiraniji stranke Tisa".

Za sada ni državno tužilaštvo ni vladajuća stranka Tisa nisu komentarisali optužbe koje je izneo Fides.

Premijer traži informacije

Premijer Peter Mađar oglasio se na Fejsbuku kratkom porukom u kojoj je naveo da očekuje zvanične informacije od državnog tužilaštva o sprovedenoj akciji.

Tužilaštvo: Akcija je deo finansijske istrage

Sa druge strane, tužilaštvo u županiji Bač-Kiškun saopštilo je da je pretres povezan sa istragom o navodnim zloupotrebama sredstava Nacionalnog kulturnog fonda (NKA).

Kako se navodi, početkom godine pokrenut je krivični postupak protiv više sadašnjih i bivših zvaničnika zbog odluka o dodeli pomoći iz tog fonda, čija ukupna vrednost premašuje 17 milijardi forinti, odnosno oko 53,9 miliona dolara.

Osumnjičeni su odbacili optužbe i negiraju da su postupali protivzakonito.

Izvor: Reuters