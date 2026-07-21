Apelacioni sud u Novom Sadu pravosnažno je osudio L. B. (61) na četiri godine i 10 meseci zatvora zbog nedozvoljenog nošenja oružja i napada na policajce tokom bekstva u oktobru 2023. godine.

Drugostepeni sud odbio je žalbe branioca i Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu i potvrdio presudu Višeg suda u Zrenjaninu.

L. B. je proglašen krivim jer je 10. oktobra 2023. godine nosio revolver marke „Zastava“ sa više desetina komada municije, a nakon što je policija pokušala da ga zaustavi, krenuo je u bekstvo.

Kada su ga policajci sustigli, osumnjičeni je, kako je utvrđeno, uperio oružje prema njima, a nakon savladavanja pružao otpor i povredio četvoricu službenika. Jednog policajca je udario više puta, dok je drugog ujeo za ruku.

Sud mu je izrekao i meru trajnog oduzimanja revolvera i municije.