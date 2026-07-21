Sezona Lava donosi više samopouzdanja, optimizma i vere u sopstvene sposobnosti, a upravo će takav način razmišljanja pomoći pojedinima da ostvare ono čemu već dugo teže.

Astrolozi smatraju da će energija ovog perioda posebno pogodovati ljudima koji veruju u svoje ciljeve i spremni su da ih odlučno slede.

Rak

Za Rakove sezona Lava označava početak pozitivnih promena. Ako ste dugo planirali važan projekat ili čekali da se trud konačno isplati, od 22. jula mogli biste da primetite prve konkretne rezultate.

Samopouzdanje raste, a zajedno s njim i spremnost da napravite korak napred. Ako vam je finansijski napredak jedan od prioriteta, sada je pravi trenutak da verujete u svoje mogućnosti i hrabro krenete ka cilju. Pozitivan stav mogao bi da vam donese obilje i zadovoljstvo.

Bik

Bikovi će konačno uspeti da se oslobode svega što ih je odvlačilo od finansijskih ciljeva. Jasnije će videti šta im je zaista važno i lakše će ostati fokusirani na ono što žele da postignu.

Sunce u Lavu donosi vam dodatnu motivaciju i osećaj da zaslužujete uspeh. Upravo takav način razmišljanja može otvoriti vrata novim poslovnim prilikama, većoj zaradi ili neočekivanom finansijskom dobitku. Pred vama je period u kojem bi se mogao dogoditi značajan pozitivan preokret.

Lav

Za Lavove ovo je njihov period godine i vreme kada najviše dolaze do izražaja. Sav trud koji ste ulagali tokom prethodnih meseci sada bi mogao da bude nagrađen.

Pred vama su prilike da pokažete svoje sposobnosti i konačno dobijete priznanje koje zaslužujete. To može značiti unapređenje, bolju zaradu ili novu poslovnu ponudu. Osećaj da vas drugi cene i poštuju biće jedan od najvećih pokretača, a finansijska korist koja dolazi uz to mogla bi da bude više nego značajna, piše Your Tango.