Pobedu u Eliti 9 je odnela Stanija Dobrojević.

Stanija je pobedila sa 36% glasova, dok je drugoplasirana Aneli Ahmić osnojila 32%.

U top 3 su se plasirale Stanija Dobrojević, Anita Stanojlović i Aneli Ahmić.

U superfinale se plasiralo 20 takmičara, a kako je veče odmicalo mnogi su napustili rijaliti.

U top 5 su se plasirali: Aneli Ahmić, Stanija Dobrojević, Asmin Durdžić, Anita Stanojlović i Ivan Marinković.

Asminov otac plače, Maja ne prestaje da se izvinjava, Taki besni!

Maja Marinković je zauzela 10. mesto u Eliti 9, a nakon izlaska se obratila porodici Asmina Durdžića.

Njegovi roditelji ne kriju da ne podržavaju ovaj odnos, a Radomir Marinković Taki je besan stigao u studio dok se Maja izvinjavala porodicama.

- Taki je ljut na mene, nemam šta da mu kažem, imam prava. Želim da se izvinim i njemu i Asminovoj porodici. Izvinjavam im se za sve što sam izgovorila, oni to nisu zaslužili. U pravu su ljudi i imaju potpuno pravo da mi zamere sve izgovoreno. Asmin i ja smo u svađi svašta izgovarali kako bi povredili jedno drugo - rekla je Maja.

- Rekla sam da ne podržavam taj odnos. Želim joj svu sreću iako je mene psovala bolesnu. Želim ti da poradiš na sebi i da pronađeš sreću, Majo. Vas dvoje ne možete zajedno, vi ste bili najgori - rekla je Asminova majka Mevlida.

- Sve bih ti oprostio, ali ovo ne mogu - rekao je Mustafa kroz suze.

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