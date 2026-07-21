OVAN

POSAO: Skoncentrisani ste na obaveze i odrađujete ih na brz i efikasan način. Jako ste zainteresovani za poslovnu saradnju sa inostranim saradnicima i pravite planove u vezi njih.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo. Druga strana ostavlja odličan utisak na vas i želite da je impresionirate. Zbog toga se hvalite što ne ostavlja pozitivan utisak na drugu stranu.

ZDRAVLJE: Oblast saobraćaja je loše prikazana. Budite oprezni prilikom vožnje. Ne sedajte za auto ukoliko ste pili alkohol. Loši vremenski uslovi takođe mogu da izazovu problem.

BIK

POSAO: Zadovoljni ste kako se saradnja sa inostranim saradnicima odvija. Iz toga razloga planirate da sa njima nastavite saradnju i na drugim projektima. Druga strana slično razmišlja.

LJUBAV: Zadovoljni ste emotivnom sferom. Emocije su vam proradile i želite što više vremena da provedete sa voljenom osobom. Pokazujete joj ljubav na mnogo načina.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Imate krajnje ozbiljan i odgovoran odnos prema tome što znači da radite sve što je u vašoj moći da ga održite. Imunitet je snažan.

BLIZANCI

POSAO: Ukoliko posao ima veze sa bilo kojom uniformom (na primer, policijom, vojskom, građevinom itd) očekuju vas neplanirani problemi koje nećete blagovremeno uspeti da rešite.

LJUBAV: Emocije su vam žestoko proradile i vi im se prepuštate. Imate utisak da niste davno ovako bili zaljubljeni. Uživate u svakom trenu provedenom sa voljenom osobom.

ZDRAVLJE: Ukoliko ste na nekoj terapiji ona daje odlične rezultate. Skloni ste da sami sebi određujete šta treba da popijete radi boljeg zdravlja. Imate utisak da vam čajevi pomažu.

RAK

POSAO: Upoznajete osobu iz branše koja ostavlja povoljan utisak na vas. Imate utisak da bi mogli da ostvarite zadovoljavajuću saradnju pa joj nudite ulazak u zajednički posao.

LJUBAV: Preispitujete svoja osećanja prema partneru. Jasno vam je da je njemu stalo do vas i da se trudi oko veze. Uprkos tome, ipak niste sigurni da li je on prava osoba za vas.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje prikazano i očekuju vas neki stari problemi. Vezani su za pritisak. On je labilan i zbog oscilacija nećete se dobro osećati tokom dana.

LAV

POSAO: Prilično sta ambiciozni, sugestivni i posedujete znanje i i iskustvo. Predstoji vam poslovni sastanak na kome uspevate da drugu stranu zainteresujete za poslovne ideje.

LJUBAV: Niste u potpunosti otvoreni i iskreni prema voljenoj osobi. Krijete pravo stanje finansija, jer ste svesni da se sa nekim vašim finansijskim odlukama ne bi složila.

ZDRAVLJE: Kosti su prilično osetljive. Moguće je bol u leđima, naročito u gornjem delu. Velike su šanse da je uzrok tome to što previše vremena provodite pred ekranom kompjutera

DEVICA

POSAO: Poslovna situacija stagnira. Iz tog razloga ulažete još više energije u posao, ali rezultata nema. Pokušavate ponovo, ali vas nedostatak rezultata ovog puta demotiviše.

LJUBAV: Provodite slobodno vreme sa najbližima. Fokusirani ste na partera. Sve što vam je rekao da treba da popravite to sada radite. Partner ceni vašu posvećenost porodici.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa pritiskom. Nestabilan je i zbog toga imate faze tokom dana kada se ne osećate najbolje. Bitno je da uzimate redovno terapiju i da odmarate.

VAGA

POSAO: Imate prilično nerealan stav prema poslu. Očekivanja su vam veća od realnih mogućnosti. Sanjate o uspehu, ali se su za sada slabe šanse da do toga dođe.

LJUBAV: Nedostaje vam pažnja bračnog partnera. Svesni ste da ima probleme i da vas zbog toga zanemaruje. Puni ste razumevanja i čekate da reši problemi i da vam se posveti.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa disajnim organima. Možete dobiti alergijsku reakciju na neki miris ili neku infekciju. Prisutna je mogućnost upotrebe lekova u cilju ozdravljenja.

ŠKORPIJA

POSAO: Imate previše obaveza i rastrzani ste na sve strane. Motivisani ste, energični i samouvereni. Svesni ste svojih mogućnosti tako da sve obaveze odrađujete na vreme.

LJUBAV: Sumnjičavi ste prema partneru. Vaše šesto čulo vam govori da nešto krije od vas. Intuicija vas nikada nije prevarila tako da pažljivo motrite na partnerovo ponašanje.

ZDRAVLJE: Glava je osetljiv deo tela. Pripazite na sinuse. Moguća je glavobolja, a ukoliko je ne sprečite postoji opasnost da preraste u migrenu. Jako je bitno da izbegavate stres.

STRELAC

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Nema teškoća i sve obaveze regulišete na vreme, a očekuje vas i finansijski dobitak. Radni dan protiče uobičajeno, normalno, bez stresa.

LJUBAV: Niste preterano zainteresovani za partnerku. Ona to promećuje i nada se da je u pitanju prolazna faza. Partnerka je prilično ljubomorna i pokušava da vas zainteresuje.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije loše, ali bi sami mogli da ga pogoršate. Skloni ste alkoholu i uopšte sredstvima zavisnosti. Ukoliko budete odgovorni možete izbeći probleme.

JARAC

POSAO: Koncentracija vam nije jača strana. Jako je bitno da u razgovoru sa poslovnim saradnicima budete precizni. Ukoliko nešto potpisujete dobro proučite dokument.

LJUBAV: Niste u potpunosti zadovoljni odnosom sa voljenom osobom. Deluje vam neopušteno i zatvoreno. Nadate se da će uspeti da se opusti i unese toplinu u odnos.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa disajnim organima. Prilično su osetljivi. Imate utisak da ste jaki, pa ne obraćate puno pažnje na zdravlje niti išta radite da ga očuvate.

VODOLIJA

POSAO: Posao se normalno odvija i zbog njega ne brinete. Ono što vas brine i zbog čega ste pod stresom su finansije. Dobijate deo novca i smeta vam neizvesnost primanja drugog dela.

LJUBAV: Potrebna vam je podrška partnera. Pričate mu o svojim osećanjima i brigama. Partner je pun podrške i iako ne može da reši vaše probleme pomaže vam da se osećate bolje.

ZDRAVLJE: U psihološkom smisle niste najstabilniji. Skloni ste padu raspoloženja, brigama, nervozi, depresiji. U pitanju je prolazna faza koja srećom neće dugo da traje.

RIBE

POSAO: Vaši poslovni napori donose konkretne rezultate. Očekuje vas uspeh koji ste priželjkivali i očekivali. To vam daje motiv da nastavite istim tempom da radite i dalje.

LJUBAV: Ne uspevate da upoznate osobu koja bi vas privukla. Okrećete se prošlosti i razmišljate o bivšem partneru. Nemate nameru da inicirate kontakt.

ZDRAVLJE: Prilično ste neogovorni prema svom zdravlju. Malo ste se opustili i ne vodite računa o tome šta unosite u organizam. Pokušajte da izbegnete alkoholna pića.