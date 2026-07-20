Pripadnici Vatrogasno-spasilačkog voda Aranđelovac i danas otklanjaju posledice nevremena, praćenog pljuskovima, grmljavinom i gradom, koje je noćas pogodilo tu opštinu.

Vatrogasci su ugasili manje požare na dva stambena objekta, koji su nastali kao posledica udara groma, crpe vodu iz poplavljenih podrumskih prostorija i uklanjaju oborena stable na teritoriji opštine Aranđelovac.

"Pored pripadnika Uprave za vanredne situacije i Vatrogasno-spasilačkog voda Aranđelovac, na terenu su angažovani i predstavnici Elektrodistribucije Srbije, kao i javnih komunalnih preduzeća, koji zajedničkim snagama rade na otklanjanju posledica nevremena i uspostavljanju normalnog funkcionisanja infrastrukture. Apelujemo na sve građane da budu oprezni, da prate informacije i uputstva nadležnih službi i da u slučaju potrebe ili uočavanja opasnosti odmah obaveste nadležne službe putem broja 193 ili 112", kaže za RTS načelnik kragujevačke Uprave za vanredne situacije, Zoran Kočović.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije poručuju da će nastaviti da prate stanje na terenu i da će ostati na raspolaganju građanima sve dok se situacija u potpunosti ne stabilizuje.

Opština Aranđelovac formirala je tročlanu komisiju koja će, na osnovu prijava građana, obilaziti najugroženija područja i utvrđivati eventualnu štetu nastalu usled vremenske nepogode.

Podsetimo, nevreme dva dana pogađa Aranđelovac, grad je juče tamo tukao kao iz topa, kadrove pogledajte OVDE.

RTS