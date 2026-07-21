Kada ne mogu da se bore istinom i argumentima, tajkunski mediji koriste laži, i po svaku cenu žele da ponovo aktuelizuju priču o „zvučnom topu“, iako su čak i strani mediji zaključili da ovo oružje nije korišćeno tokom protesta.

Seriju brutalnih izmišljotina je na tajkunskim televizijama Nova S i N1 nastavio Milan Radonjić iz tajkunskog lista Radar, koji je bez ikakvog dokaza optužio državu i branio lažne analize opozicionih stručnjaka.

- Znači, oni sad stoje na poziciji: "Nije se stvar dogodila, jednostavno o tome više nema potrebe da se govori i to je to". Iz nekog razloga, a jasno je iz kog razloga, jer je to sredstvo korišćeno prema građanima koji su mirno stajali i odavali poštu. Aleksandar Radić je pokušavao da, molim vas, "sruši ustavni poredak u Srbiji" tako što je govorio o onome što su svi građani koji su tog dana stajali u Ulici Kralja Milana osetili - rekao je Radonjić.

Da stvar bude još komičnija, dežurni propagandista Davor Lukač na pitanje voditelja da li se priča o zvučnom topu može ugasiti i da li ljudi mogu da zaborave šta su doživeli, usledio je odgovor koji je definitivno za lekare.

- Ne mogu. Ja sam pričao sa ljudima. Ja igrom slučaja nisam bio tamo, bio sam na uglu Narodnog fronta i Kneza Miloša kad sam čuo komešanje i onda sam pričao posle sa ljudima. Dakle, ne može 1.000 ljudi lagati! - izjavio je Lukač.

Naravno, igrom slučaja on nije bio tamo, ali ga to uopšte ne sprečava da tvrdi kako ljudi ne mogu da lažu o nečemu što je on saznao iz priče!

Da je reč o uigranoj predstavi, potvrdio je i blokader Vuk sa Računarskog fakulteta. Kada je novinarka Nove S podsetila da predsednik Srbije iznova poziva na dijalog sve političke protivnike i građane kako bi se smirile strasti, usledio je izgovor tajkunskih omladinaca.

- Poštovanje s njihove strane ne postoji, što su dokazali više puta. Pa onaj 15. mart šta je bilo, i sad šta se danas dešava zbog 15. marta i zvučnog topa. Ali i samim tim sa predsednikom mi nemamo razlog da vodimo dijalog, on je nenadležan za bilo šta osim da raspiše izbore - rekao je ovaj blokader.