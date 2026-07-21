Kako navodi predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, sada je svima jasno da opozicioni poslanici ne žele da rade, ali zato žele da uzimaju platu. Ona je potom otkrila da je lider Novog DSS Miloš Jovanović zajedno sa svojim saradnicima u Skupštini Srbije za dosadašnji nerad naplatio neverovatnih 600.000 evra!

Miloš Jovanović je, naime, saopštio da odbija dijalog koji je po ko zna koji put opoziciji ponudio predsednik države Aleksandar Vučić, kao i da nastavlja takozvani bojkot rada parlamenta, ali uprkos tome, bez problema je sa stranačkim kolegama naplatio milione dinara iz državnog budžeta.

To mu nije bilo dovoljno, pa je Jovanović poručio i da neće priznati rezultate predstojećih izbora, čime je opet zapretio nasiljem na ulicama.

Komentarišući ove navode, Ana Brnabić ocenjuje da Jovanoviću i njegovim saradnicima u DSS stabilnost i mir u Srbiji ne znače apsolutno ništa jer oni ovu zemlju doživljavaju isključivo kao rezervnu državu i poligon za punjenje sopstvenih džepova.

- Prvi koji se javio da kaže da odbija dijalog, na koji je ponovo pozvao predsednik Aleksandar Vučić, kao i da neće priznati rezultate izbora, čovek je koji ima francusko državljanstvo Miloš Jovanović. Šta njega briga za stabilnost i prosperitet Srbije? Ako zagusti, ako krenu građanski sukobi na koje direktno poziva, govoreći da neće priznati rezultate izbora, on će otići u Francusku. Njemu je Srbija rezervna država - ističe Brnabićeva.

Prema njenim rečima, jasna je razliku između onih koji se svim srcem bore za mir u državi i onih koji su politički profiteri sa stranim pasošima.

- Nama kojima je Srbija sve, koji nemamo rezervnu državu, potrebni su stabilnost, mir, dijalog i jedinstvo. Odnos Miloša Jovanovića prema građanima Srbije ogleda se i u tome što uzima svaku platu narodnog poslanika iako bojkotuje rad Narodne skupštine. Od Srbije, od svih građana Srbije, a ne od Francuske, do sada je sa saradnicima naplatio 600.000 evra za svoj nerad! Čak 600.000 evra od kada bojkotuju Narodnu skupštinu Srbije! Da rade neće, ali plate hoće, takvi su to ljudi! - ističe Brnabićeva.