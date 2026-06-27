Danas predstavlja značajan centar za rehabilitaciju i lečenje, u koji svake godine dolaze hiljade pacijenata i turista.

Pored medicinskih tretmana, posetioci mogu da koriste i klasične pansionske usluge, dok se cene smeštaja razlikuju u zavisnosti od vrste aranžmana i perioda godine.

Više od 1.500 godina tradicije

Istorija Niške Banje seže još u antičko doba, kada su njene termalne izvore koristili stanovnici rimskog Naisusa i Medijane, kao i rimski legionari za oporavak nakon ratova.

Posebno je zanimljivo da kaptaža glavnog izvora, koju su izgradili Rimljani, funkcioniše i danas, više od 15 vekova kasnije.

Po čemu je Niška Banja poznata?

Najveću vrednost predstavljaju termomineralne vode temperature od 36 do 39 stepeni, bogate radonom, kao i lekovito blato (peloid).

Zahvaljujući ovim prirodnim faktorima, terapije se sprovode kupanjem, inhalacijama i različitim rehabilitacionim procedurama.

Koja oboljenja se leče?

Niška Banja specijalizovana je za lečenje i rehabilitaciju pacijenata sa:

kardiovaskularnim oboljenjima

visokim krvnim pritiskom

bolestima perifernih krvnih sudova

stanjima nakon infarkta i operacija srca

reumatskim oboljenjima

artrozom, išijasom i lumbagom

povredama kostiju i zglobova

neurološkim oboljenjima i neuropatijama

pojedinim respiratornim tegobama

Šta obuhvata banjski medicinski paket?

Gosti koji se odluče za medicinski program dobijaju smeštaj sa tri obroka dnevno, lekarske preglede, laboratorijske analize, EKG, radiološku dijagnostiku i terapijski program prilagođen zdravstvenom stanju.

Program rehabilitacije može da obuhvati hidroterapiju, podvodne masaže, elektroterapiju, terapiju lekovitim blatom i kineziterapiju, u skladu sa preporukom lekara.

Koliko košta boravak?

Cene u Institutu „Radon“ razlikuju se u zavisnosti od sezone.

Glavna sezona traje od 1. aprila do 31. oktobra, dok se vansezonske cene primenjuju od 1. novembra do 31. marta, prenosi Kurir.

Pored medicinskih paketa, gostima su dostupni i noćenje sa doručkom, polupansion i pun pansion, a konačna cena zavisi od izabrane usluge i tipa smeštaja.

Važni uslovi za goste

Boravišna taksa za odrasle iznosi 130 dinara po danu. Deca od sedam do 15 godina plaćaju polovinu iznosa, dok su mlađi od sedam godina oslobođeni ove obaveze.

Institut odobrava i popuste za najmlađe goste, dok je za potvrdu rezervacije potrebno uplatiti avans od 50 odsto ukupne vrednosti aranžmana.

Zahvaljujući kombinaciji prirodnih lekovitih faktora, dugoj tradiciji i savremenim medicinskim programima, Niška Banja i dalje ostaje jedno od najznačajnijih lečilišta u Srbiji za rehabilitaciju i oporavak.