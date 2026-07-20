Tokom letnje sezone gužve na graničnim prelazima gotovo su neizbežne, a među srpskim turistima najviše problema i dalje zadaje prelaz Evzoni na ulazu u Grčku. Prema objavama putnika u Fejsbuk grupama posvećenim letovanju u Grčkoj, danas su formirane ogromne kolone, dok se vozila satima gotovo uopšte ne pomeraju.

Kako prenosi Grčka.info, nezadovoljni putnici navode da je situacija na prelazu veoma teška i da nervoza među vozačima raste iz časa u čas.

- Ogromna gužva na Evzoniju, ulaz u Grčku, od pola 11 se nismo pomerili 100 metara. Kolone su ogromne! - napisao je jedan od turista koji se našao u koloni.

Da ovakve scene nisu izuzetak potvrđuju i iskustva drugih putnika. Jedan od njih naveo je da je prethodnog dana na prelazak granice čekao više od pet i po sati.

- Juče smo čekali od 06:50 i prošli tek u 12:25, katastrofa! - napisao je on.

Najgore je između 9 i 15 časova

Iskusni putnici upozoravaju da su najveće gužve na Evzoniju upravo u periodu između 9 i 15 časova. Zbog toga svima koji tek kreću na put savetuju da ponesu dovoljno vode, hrane i da se pripreme za moguće višesatno čekanje.

U komentarima se mogu pronaći i poruke podrške putnicima koji su ostali zaglavljeni u kolonama.

- Nadam se da imate dovoljno vode i da ćete ubrzo nastaviti put. Srećno! - poručio je jedan od članova grupe.

Dve alternativne rute koje preporučuju vozači

Dok pojedini putnici sate provode čekajući na Evzoniju, drugi dele iskustva o pravcima kojima se mogu izbeći najveće gužve.

Preko Krive Palanke i Bugarske

Jedna od preporuka je da se iz Severne Makedonije krene ka Krivoj Palanci, zatim uđe u Bugarsku i posle oko 40 kilometara vožnje uključi na auto-put koji vodi ka graničnom prelazu Kulata.

Prema iskustvima vozača, na ovom prelazu zadržavanja su znatno kraća i često iznose oko sat vremena. Put je rekonstruisan, a dodatna prednost je što se granični prelaz nalazi u planinskom području sa više hladovine.

Preko Vladičinog Hana

Druga opcija je isključenje sa auto-puta kod Vladičinog Hana, nastavak lokalnim putem do graničnog prelaza Ribarci i ulazak u Bugarsku. Nakon 40 do 50 kilometara vožnje uključuje se na auto-put koji vodi ka Kulati i dalje ka Grčkoj.

Mnogi vozači smatraju da ova ruta može biti znatno brža od višesatnog čekanja na Evzoniju, posebno tokom najopterećenijih dana letnje sezone.