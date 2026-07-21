Maja Marinković je zauzela 10. mesto u Eliti 9, a nakon izlaska se obratila porodici Asmina Durdžića.

Njegovi roditelji ne kriju da ne podržavaju ovaj odnos, a Radomir Marinković Taki je besan stigao u studio dok se Maja izvinjavala porodicama.

- Taki je ljut na mene, nemam šta da mu kažem, imam prava. Želim da se izvinim i njemu i Asminovoj porodici. Izvinjavam im se za sve što sam izgovorila, oni to nisu zaslužili. U pravu su ljudi i imaju potpuno pravo da mi zamere sve izgovoreno. Asmin i ja smo u svađi svašta izgovarali kako bi povredili jedno drugo - rekla je Maja.

- Rekla sam da ne podržavam taj odnos. Želim joj svu sreću iako je mene psovala bolesnu. Želim ti da poradiš na sebi i da pronađeš sreću, Majo. Vas dvoje ne možete zajedno, vi ste bili najgori - rekla je Asminova majka Mevlida.

- Sve bih ti oprostio, ali ovo ne mogu - rekao je Mustafa kroz suze.

Haos pred kamerama

Luka Vujović je izbačen iz Elite, a čim je stigao do Ivane Šopić i Darka Tanasijevića, suočio se sa Srđanom Brazilcem, ocem Dače Virijevića.

Direktno se obratio Brazilcu i požalio na njegovog sina Daču, a zatim su ušli u ozbiljan sukob.

- Zašto tvoj sin vređa žene, moju izabranicu? - pitao je Luka.

- Psovao si mene, moju porodicu, ja sam sa tvojom majkom razgovarao - rekao je Srđan.

Nakon što je prišao veoma blizu Brazilcu, doletelo je obezbeđenje.

- Pretio mi je ocem, hvalio se svojim tobom - nastavlja Luka.

- Dogovorio sam se sa njegovom majkom - nastavio je Brazilac.

- Vređao mi je nerođeno dete - dodao je Luka dok je obezbeđenje sve vreme bilo u pripravnosti.

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