U najnovijoj epizodi serijala "Zdrava nacija" autorka Ana Mandić Žugić je razgovarala sa svojim sagovornicima o podršci rađanju i roditeljstvu i doprinosu koji društvo daje porodicama u Srbiji. Lokalne inicijative su važan podsticaj, a sa ministarkom za brigu o porodici i demografiju Jelenom Žarić Kovačević razgovarala je o merama koje je do sada sprovela Vlada Republike Srbije i koje predstoje u budućnosti.

Pored ministarke sagovornici su bili i predsednica GO Novi Beograd Ivana Nikolić koja je tog dana uručila prvih 110 poklon-paketa mamama sa Novog Beograda u okviru projekta "NBG mama" kao i direktor "Arena Channels Group", Nebojša Žugić budući da je ACG prva društveno odgovorna kompanija koja se priključila ovoj inicijativi koja predstavlja primer dobre prakse koji će nastaviti sa radom i u budućnosti.

(Balkan Trip)