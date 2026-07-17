Kupači su primetili veliku ribu kako pliva u plićaku, svega nekoliko metara od mesta gde talasi zapljuskuju obalu. Njeno prisustvo izazvalo je veliko iznenađenje, a mnogi su nesvakidašnji prizor snimili mobilnim telefonima.

Prema prvim procenama zasnovanim na dostupnom video-snimku, veruje se da je reč o ajkuli iz roda Mustelus.

Iako njen izgled može da izazove strah, stručnjaci navode da je ova vrsta morskog psa uglavnom bezopasna za ljude.

Ipak, tačna identifikacija nije moguća samo na osnovu amaterskog snimka, piše grčki portal Pro njuz.

Pojava ajkule tako blizu obale bila je izuzetno redak prizor koji je iznenadio sve prisutne na plaži.

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