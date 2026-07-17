Bilo je gotovo nemoguće zamisliti dom u bivšoj Jugoslaviji bez heklanih miljea. Krasili su televizore, komode, stolove i fotelje, a mnogima su predstavljali nezaobilazan deo porodičnog doma. Međutim, dolaskom modernih trendova i minimalističkog uređenja enterijera, završili su zaboravljeni u podrumima, na tavanima ili čak u smeću.

Danas se situacija potpuno promenila. Miljei su doživeli veliki povratak i postali jedan od najpoželjnijih vintage detalja u uređenju doma. Sve više ljudi želi da svom prostoru doda toplinu, autentičnost i dozu nostalgije, zbog čega su ručno heklani ukrasi ponovo na ceni.

Na buvljacima, u antikvarnicama i internet oglasima potražnja za ovim rukotvorinama iz godine u godinu raste. Dok se manji heklani komadi mogu kupiti za nekoliko stotina dinara, očuvani kompleti i veliki ručno rađeni stolnjaci postižu znatno više cene. Pojedini unikatni primerci danas dostižu vrednost i do 400 evra, posebno ako su izrađeni ručno i sačuvani u odličnom stanju.

Njihova vrednost nije slučajna. Izrada jednog većeg heklanog stolnjaka nekada je zahtevala mesece strpljivog rada, veliku preciznost i umeće koje se danas sve ređe može pronaći. Upravo zbog toga kupci sve više cene ovakve rukotvorine, smatrajući ih pravim malim umetničkim delima.

Zanimljivo je da ovaj zanat ne čuvaju samo starije generacije. Sve više mladih žena otkriva čari heklanja i pretvara ga u uspešan posao. Na društvenim mrežama mogu se pronaći brojni profili koji prodaju moderne verzije miljea, prilagođene savremenim enterijerima.

Danas se heklani detalji više ne koriste samo kao ukrasi za televizore i komode. Često služe kao podmetači za dekorativne sveće, vaze i saksije, uramljuju se kao zidne dekoracije, a motivi heklanja sve češće pronalaze mesto i u modnim kolekcijama poznatih dizajnera.

Zbog toga, pre nego što iz bakine kuće ili sa tavana iznesete stare heklane stolnjake i miljee, dobro razmislite. Ono što je nekada važilo za zastareli detalj danas može imati značajnu vrednost i postati tražen kolekcionarski komad.