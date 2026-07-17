Bilo je gotovo nemoguće zamisliti dom u bivšoj Jugoslaviji bez heklanih miljea. Krasili su televizore, komode, stolove i fotelje, a mnogima su predstavljali nezaobilazan deo porodičnog doma. Međutim, dolaskom modernih trendova i minimalističkog uređenja enterijera, završili su zaboravljeni u podrumima, na tavanima ili čak u smeću.

Danas se situacija potpuno promenila. Miljei su doživeli veliki povratak i postali jedan od najpoželjnijih vintage detalja u uređenju doma. Sve više ljudi želi da svom prostoru doda toplinu, autentičnost i dozu nostalgije, zbog čega su ručno heklani ukrasi ponovo na ceni.

Na buvljacima, u antikvarnicama i internet oglasima potražnja za ovim rukotvorinama iz godine u godinu raste. Dok se manji heklani komadi mogu kupiti za nekoliko stotina dinara, očuvani kompleti i veliki ručno rađeni stolnjaci postižu znatno više cene. Pojedini unikatni primerci danas dostižu vrednost i do 400 evra, posebno ako su izrađeni ručno i sačuvani u odličnom stanju.

Njihova vrednost nije slučajna. Izrada jednog većeg heklanog stolnjaka nekada je zahtevala mesece strpljivog rada, veliku preciznost i umeće koje se danas sve ređe može pronaći. Upravo zbog toga kupci sve više cene ovakve rukotvorine, smatrajući ih pravim malim umetničkim delima.

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Zanimljivo je da ovaj zanat ne čuvaju samo starije generacije. Sve više mladih žena otkriva čari heklanja i pretvara ga u uspešan posao. Na društvenim mrežama mogu se pronaći brojni profili koji prodaju moderne verzije miljea, prilagođene savremenim enterijerima.

Danas se heklani detalji više ne koriste samo kao ukrasi za televizore i komode. Često služe kao podmetači za dekorativne sveće, vaze i saksije, uramljuju se kao zidne dekoracije, a motivi heklanja sve češće pronalaze mesto i u modnim kolekcijama poznatih dizajnera.

Zbog toga, pre nego što iz bakine kuće ili sa tavana iznesete stare heklane stolnjake i miljee, dobro razmislite. Ono što je nekada važilo za zastareli detalj danas može imati značajnu vrednost i postati tražen kolekcionarski komad.