Kako se saznaje, u sudaru su učestvovala dva putnička vozila, a svi povređeni su zbrinuti u sremskomitrovačkoj bolnici.

Jedna osoba zadobila je teške telesne povrede, a četiri osobe su lakše povređene. Bez obzira na stepen povreda, svi su zadržani u bolnici radi dalje dijagnostike i na posmatranju.

Policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ovog incidenta a prema preliminarnim rezultatima istrage do kojih je došao "Blic", jedno vozilo je najverovatnije zbog neprilagođene brzine sustiglo vozilo ispred sebe i odguralo ga sa puta. Vozilo je bilo u punoj brzini i nakon što je probilo zaštitnu ogradu zakucalo se u drvo i tek onda zaustavilo.

Saobraćaj na toj deonici puta gde se dogodila nesreća odvija se normalno i bez ikakvih zastoja.

(Blic)