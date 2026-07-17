Kako se saznaje, juče oko 16 sati prijavljeno je da je G. B. (44) na Paliluli nožem izbo dve osobe.

U napadu su povređeni D. I. (35), koji je imao više rasekotina po leđima i levom ramenu, i A. B. (25), koji je uboden u stomak, ali i u levu ruku i ispod levog pazuha. Njih dvojica su prevezeni na dalje zbrinjavanje u Urgentni centar.

Policija je utvrdila da je do napada došlo na oko 100 metara udaljenosti, gde su zatečeni i tragovi krvi. U blizini mesta napada pronađene su makaze i čekić.

Odmah je pokrenuta policijska akcija Vihor 3 i započela je potraga za napadačem. Međutim, on se ubrzo i sam javio lekaru sa povredom kolena nanetom tupim predmetom.

B. G. je uhapšen i određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Na teret mu je stavljeno krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Navodno je napadač bivši suprug sestre dvojice povređenih, koji su na ulici pokušavali da je odbrane od njega.

(Telegraf)