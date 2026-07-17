Stravičan zločin potresao je nemački grad Kelkhajm kod Frankfurta, gde je, prema dosadašnjim informacijama, državljanin Bosne i Hercegovine (60), poreklom iz Hercegovine, mačetom usmrtio svoju bivšu suprugu (58), i to samo nekoliko dana nakon što mu je ona ponudila da privremeno boravi u njenom stanu jer nije imao gde da odsedne.

Prema navodima ljudi bliskih porodici, šezdesetogodišnji muškarac nedavno je stigao u Kelkhajm zbog posla, ali nije uspeo da pronađe smeštaj. Njegova bivša supruga, 58-godišnja žena s kojom je nekada bio u braku, odlučila je da mu pomogne i primi ga u svoj dom. Ta odluka, prema tvrdnjama njihovih poznanika, završila se tragično.

Kako prenose nemački mediji, pozivajući se na policiju i tužilaštvo, zločin se dogodio u utorak uveče u blizini gradske pijace, pred brojnim prolaznicima. Policija je saopštila da je korišćeno sečivo, dok su pojedini očevici izjavili da je osumnjičeni u rukama imao mačetu. Tačna vrsta oružja biće utvrđena tokom istrage.

Prema dosadašnjim informacijama, bivši supružnici su se neposredno pre napada posvađali ispred jednog ugostiteljskog objekta. Verbalni sukob ubrzo je prerastao u fizički obračun, nakon kojeg je žena preminula na licu mesta.

Jedan od očevidaca rekao je da je žrtva pokušala da pobegne, ali je ubrzo pala, dok su uspaničeni prolaznici bežali na sigurno, prenosi sandzakdanas.rs.

- Posle napada nekoliko građana uspelo je da savlada osumnjičenog i zadrži ga do dolaska policije, koja ga je potom uhapsila - navodi izvor za lokalne medije.

Prema pisanju portala Fenix, bivši supružnici bili su u braku oko 35 godina i zajedno imaju četvoro dece - tri sina i ćerku. Nakon razvoda nastavili su da žive odvojeno.

Poznanik porodice Vladimir M. izjavio je za nemački Focus da je osumnjičenog poznavao godinama, a bivšu suprugu nekoliko meseci. On tvrdi da je žena u poslednje vreme bila pod velikim stresom, kao i da je osumnjičeni ranije ispoljavao agresivno ponašanje i navodno joj pretio. Te tvrdnje zasad nisu zvanično potvrđene u istrazi.

Zasad nije poznat razlog zbog kojeg je iskasapio nesrećnu ženu.

Policija i tužilaštvo nastavljaju istragu kako bi utvrdili motiv zločina i sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije. O određivanju pritvora osumnjičenom odlučiće nadležni sud u Frankfurtu.

Sugrađani ostavljali cveće

Na mestu zločina građani su već narednog jutra ostavljali cveće i palili sveće u znak sećanja na ubijenu ženu, dok je tragedija izazvala veliku tugu među lokalnim stanovništvom i ljudima iz regiona koji žive u Nemačkoj.

BONUS VIDEO