Na Ibarskoj magistrali u blizini Bogutovca danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj ima povređenih.
Kako se vidi na snimcima koji kruže društvenim mrežama, formirana je kilometarska kolona vozila pošto je nakon udesa saobraćaj blokiran.
Policija je na licu mesta, a kako navodi Indeks online_rs, među povređenima ima i dece.
Na snimku sa mesta nesreće vide se teško oštećeni terenac i kombi, a po svemu sudeći reč je o direktnom sudaru.
Još uvek nije poznato kako je došlo do udesa.
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