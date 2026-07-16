Na Ibarskoj magistrali u blizini Bogutovca danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj ima povređenih.

Kako se vidi na snimcima koji kruže društvenim mrežama, formirana je kilometarska kolona vozila pošto je nakon udesa saobraćaj blokiran.

Policija je na licu mesta, a kako navodi Indeks online_rs, među povređenima ima i dece.

Na snimku sa mesta nesreće vide se teško oštećeni terenac i kombi, a po svemu sudeći reč je o direktnom sudaru.

Još uvek nije poznato kako je došlo do udesa.

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