Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Ognjena M. (2005) i Predraga J. (2004), kojima je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati.

Sumnjiče se za teško telesno povređivanje maloletnog Nemanje T. (2011), kao i za nanošenje lakih telesnih povreda Nikši K. (2012).

Napad se dogodio u parku kod Medicinske škole

Prema informacijama iz istrage, incident se dogodio 16. jula oko 00.40 časova u parku kod srednje Medicinske škole u Ulici vojvode Knićanina u Novom Sadu.

Kako se sumnja, grupa od desetak maskiranih mladića naoružanih drvenim palicama napala je grupu maloletnika.

Tokom bekstva Nemanja T. se sapleo i pao, nakon čega mu je, prema sumnjama istražitelja, prišlo više napadača koji su ga drvenim palicama više puta udarili po glavi i telu.

Dečak zadobio teške povrede

Nemanja T. zadržan je na lečenju u Kliničkom centru Vojvodine.

Prema dosadašnjim informacijama, zadobio je višestruke prelome lobanje, krvarenje na mozgu i prelom gornje vilice.

Drugi maloletnik, Nikša Kopanja, zadobio je lake telesne povrede.

Policija traga za još trojicom osumnjičenih

Policija nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju slučaja.

Kako je saopšteno, traga se za još trojicom osumnjičenih:

Milanom K. (2009)

Ignjatom N. (2001)

Markom M. (2009)

U toku su analiza baznih stanica i telefonskih logova, pregled video-nadzora sa šireg područja, kao i veštačenje bioloških tragova i predmeta izuzetih tokom uviđaja.

Dvojica osumnjičenih nalaze se u policijskom zadržavanju, dok istraga još traje. O njihovoj eventualnoj krivičnoj odgovornosti odlučivaće nadležni sud nakon sprovedenog postupka.

Napad na maloletnike izazvao je veliku pažnju javnosti zbog težine povreda koje je zadobio jedanaestogodišnji dečak. Policija nastavlja rad na identifikaciji svih učesnika i prikupljanju dokaza.