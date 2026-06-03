Muškarac L. B. (23) iz Kragujevca uhapšen je zbog sumnje da je pokušao da ubije svoju bivšu partnerku, a potom nasrnuo i na njenog dedu i babu. Kako saznajemo, oni su prevezeni odmah u UKC Kragujevac.

Prema informacijama koje posedujemo, devojka (22) i njen deda (66) zadobili su teške telesne povrede.

- Imaju višestruke ubodne rane u predelu trbuha, grudnog koša i ekstremiteta. Nakon što je sprovedena kompletna dijagnostika obavljene su i hitne operacije. Oba pacijenta su trenutno stabilnog postoperativnog statusa, optimalnih vitalnih parametara i njihovo stanje se dalje intenzivno prati - kaže izvor "Blica".

Podsetimo, Sumnja se da je on juče, oko 19.30 časova, u porodičnoj kući u Kragujevcu, nožem više puta ubo dvadesetdvogodišnju bivšu emotivnu partnerku i njenog šezdesetšestogodišnjeg dedu.

Takođe, sumnja se da je gurnuo i njenu sedamdesetjednogodišnju babu koja je tom prilikom pala i zadobila teške telesne povrede.

Osumnjičeni je potom pobegao vozilom, a policija ga je brzom akcijom pronašla nedaleko od kuće i uhapsila, a kod njega je nađen nož kojim je, kako se sumnja, ubo bivšu emotivnu partnerku i njenog dedu.

Povređeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Kragujevac.

L. B. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

BONUS VIDEO: