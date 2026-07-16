Nova lutka namenjena deci uzrasta od tri godine izazvala je pravu buru na internetu. Dok jedni smatraju da na jednostavan način može da pomogne mališanima da razumeju trudnoću i dolazak bebe na svet, drugi tvrde da je njen dizajn neprimeren, uznemirujući i daleko od realnosti.

Reč je o lutki "Mini Mom & Baby Surprise Doll", koja dolazi sa trudničkim stomakom koji se skida, dok se u njemu nalazi beba smeštena u providnu ovojnicu koja predstavlja plodovu vodu i posteljicu. Nakon "porođaja", stomak lutke odmah postaje potpuno ravan, što je izazvalo najveći broj kritika.

Jedni vide edukaciju, drugi opasnu poruku

Proizvođač navodi da je cilj igračke da podstakne maštovitu igru, negovanje i upoznavanje dece sa dolaskom bebe kroz igru uloga.

Međutim, mnoge majke smatraju da ovakav prikaz šalje pogrešnu sliku o porođaju i oporavku nakon trudnoće.

Posebno su kritikovali činjenicu da stomak lutke odmah nakon "carskog reza" izgleda potpuno ravno, što, kako ističu, nema veze sa stvarnim iskustvom većine žena.

Pojedine žene upozorile su i da bi ovakav proizvod mogao da bude veoma težak za osobe koje su prošle kroz traumatičan porođaj, spontani pobačaj ili gubitak trudnoće.

Društvene mreže preplavili komentari

Video koji prikazuje kako lutka funkcioniše za manje od jednog dana pregledan je više od sedam miliona puta, a ispod njega nizali su se hiljade komentara.

Dok su jedni kroz šalu pisali da bi voleli da se i njihov stomak posle porođaja "vrati u normalu za nekoliko sekundi", drugi su isticali da je koncept odličan za objašnjavanje deci kako dolaze na svet.

Među komentarima se našla i majka koja je rodila carskim rezom i poručila da joj se ideja dopada, jer smatra da na jednostavan način može da objasni svojoj deci kako su rođena.

Ipak, deo javnosti ostaje pri stavu da je proizvod previše pojednostavio porođaj i oporavak, zbog čega smatraju da nije dovoljno realističan i da može stvoriti pogrešna očekivanja.

Nova lutka tako je, umesto da bude samo još jedna igračka na policama prodavnica, postala tema velike rasprave o tome gde je granica između edukacije, igre i prikazivanja stvarnosti.