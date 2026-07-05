Nakon razvoda, pevačica Dragana Mirković i njen bivši suprug, biznismen Toni Bijelić, nisu ostali u dobrim odnosima, a njihov odnos i dalje je jedna od glavnih tema u javnosti.

Poslednjih dana ponovo su dospeli u centar pažnje nakon što je Toni javno reagovao na njene izjave o krahu njihovog braka.

Gostujući u podkastu "B-13", Dragana je otvoreno govorila o teškom životnom periodu kroz koji je prošla, istakavši da je upravo tada shvatila koliko je snažna.

Dragana Mirković otvorila dušu o krahu braka

- Mislila sam da sam nežna. Jača sam nego što sam mislila. To sam shvatila pre pet godina. Shvatila sam da sam srećnija sama sa svojom decom. Tako sam odlučila. Kada ja, ovakva kakva jesam, odlučim da prekinem neki odnos, ljudi moraju da znaju da za to postoji veoma ozbiljan razlog. Veoma sam trpeljiva, previše volim ljude i mnogo opraštam, ali kada donesem takvu odluku, znači da je sve prešlo svaku granicu. Tada sam shvatila koliko sam stabilna i srećna žena - konstatovala je tada.

Pevačica je potom objasnila da razlozi za razvod nisu oni o kojima se pisalo u medijima.

- Za mene je sve to bilo veoma šokantno. Razlozi koji su se pojavljivali u medijima nisu pravi. Pravi razlozi su mnogo ozbiljniji i bolniji. Moja deca nisu uz mene sto odsto, već milion odsto, a ja sam uz njih celim svojim bićem. Imala sam sreću da i dalje umem da uživam u malim stvarima. Naš brak je jedno vreme bio skladan. Poštujem oca svoje dece i zbog njih nikada neću reći nijednu lošu reč o njemu. To je za mene bio veoma tužan i težak period, trenutak kada sam shvatila da moram da donesem takvu odluku. Najviše su mi pomogli Marko i Manuela. Rekli su mi: "Mama, hajde da idemo". Nakon toga podnela sam zahtev za razvod braka - nastavila je svoju ispovest.

Toni Bijelić reagovao na njene izjave

Na njene reči ubrzo je reagovao i Toni Bijelić, koji je na društvenim mrežama objavio niz poruka.

- Nije taj razlog... A koji je? Zna samo Toni. Nije to ono što su pisali. A koji je? - napisao je, a zatim dodao:

- Sramota... Toni zna, ali ćuti. Nije ni važno - misteriozno je poručio.

"Koliko si platila da me pljuju?!"

Potom je izrekao i ozbiljne optužbe na račun bivše supruge.

- Gde je ta trudnica? Koliko si platila da me pljuju? A nema ni trudnice, ni bebe... Da, bio je to tužan period jer nema ko da te... da objasnim. Dosta je bilo foliranja, sram te bilo. Platila si da me pljuju! - šokirao je obraćanjem Bijelić.

Iako danas među njima postoje ozbiljni nesporazumi, Dragana je ranije o njihovoj ljubavi govorila sa mnogo emocija.

- Jao, moj Toni... Bože dragi, niko se svojom ženom ne hvali kao on. Kada bih vam pokazala neke stvari... Sada se druži sa Van Damom, njegovim prijateljima i kolegama iz Amerike i Francuske. Svi oni danas znaju za Draganu Mirković i prate me na Instagramu. To mi je bilo neverovatno. Dopisujemo se i jedva čekamo da se upoznamo. Kada počne da priča o meni, svi ostanu oduševljeni - ispričala je svojevremeno za "Objektiv".

Otkrila kako je došlo do njihovog upoznavanja

- Upoznali smo se na jednom mom nastupu. Bio je veoma uporan da me osvoji. Posle dva dana shvatila sam da je zaista fin mladić i da se neću naći ni u kakvoj neprijatnoj situaciji. Jednom je došao da me vidi pod izgovorom da mi je doneo poklon. Zahvalila sam mu se i rekla da nije trebalo - prisetila se pevačica.

"Kako je namazan"

Kako kaže, verovala je da se u poklon-kesi nalazi parfem.

- Nisam otvorila poklon pred njim. Tek u avionu sam ga raspakovala i dalje misleći da je unutra parfem. Međutim, kada sam ugledala dijamantsku narukvicu i prsten, umalo nisam pala u nesvest. Bilo mi je veoma neprijatno i žao što poklon nisam otvorila pred njim kako bih mogla odmah da mu ga vratim. Pošto sam malo starija od njega, pomislila sam: "Kako je ovaj mali namazan". Nije mi tražio broj telefona, ali je u kesu sa poklonom stavio svoju vizitkartu - ispričala je svojevremeno.

Nekadašnja ljubavna priča

Njihov odnos se potom razvijao kroz druženje, a upravo tada je shvatila da je upoznala osobu sa kojom deli iste životne vrednosti.

- Tokom razgovora shvatila sam da razmišlja isto kao ja. Dopadale su mu se iste stvari koje volim i ja. U jednom trenutku pomislila sam da mu je neko ispričao sve o meni, ali to nije bilo moguće. Otkrivao je stavove za koje sam mislila da ih znam samo ja. Za ta dva sata shvatila sam da je on divan čovek i moja druga polovina. Nisam se tada zaljubila u muškarca, već u čoveka. Ljubav prema njemu kao muškarcu došla je kasnije - tvrdila je pevačica.