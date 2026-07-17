Kako je naveo, decembar 2024. godine je važan zato što je u tom trenutku neko pomislio da može da ide u izbornu kampanju bez kandidata, bez programa, krijući se iza studenata.

"Ko su ti studenti, pokazalo se sad kad su bili izbori za studentske parlamente. Izašlo je između 5 i 20% studenata na te izbore, a na nekim mestima su i pobedile neke strukture koje nisu bile za blokadu. Prema tome, to je realnost, sa svim tim novcem koji je upumpan tu", kaže Antić.

On ne može da prihvati da Demokratska stranka kaže: 'Ne, ta stranka će se utopiti i podržaće listu koju ne znamo ko je'.

"Dakle, ja mislim da je to regresija. To je šteta veća za državu nego za SNS. Jer SNS će se, i kad izgubi izbore, a posebno ako izgubi izbore na tako sumnjiv način, oni će se regenerisati i on predstavlja jedan sloj stanovništva. Nemam ništa protiv da i ovi naprave stranku koja će predstavljati sloj stanovništva, ali problem je što taj naš sloj je manjinski."