Ukoliko se aktuelni trend nastavi, nafta bi mogla da zabeleži nedeljni rast od oko 12 odsto, što bi predstavljalo jedan od najvećih skokova u poslednjem periodu.

Glavni razlog za rast cena jeste eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koja je obnovila strahovanja od mogućih prekida u globalnom snabdevanju energentima.

Prema dostupnim izveštajima, američke snage su ove sedmice izvele više napada na ciljeve u Iranu, a tokom jednog od njih pogođen je tanker za naftu u blizini glavnog iranskog izvoznog terminala. Reč je o prvom zabeleženom incidentu te vrste otkako su ponovo uvedene mere blokade iranskih luka.

Dodatnu neizvesnost izazvala je izjava predsednika SAD Donalda Trampa, koji je upozorio da bi američka vojska već naredne sedmice mogla da gađa iransku energetsku infrastrukturu ukoliko diplomatski pregovori ne donesu konkretan napredak.

Istovremeno, prema navodima medija, Teheran je naložio jemenskim pobunjenicima Hutima da u slučaju napada na iransku energetsku infrastrukturu zatvore moreuz Bab el Mandeb. Ovaj pomorski prolaz predstavlja jednu od najvažnijih svetskih ruta za transport saudijske nafte preko Crvenog mora.

Situacija utiče i na plovidbu kroz Ormuski moreuz, kroz koji prolazi značajan deo svetskog izvoza nafte. Broj brodova koji koriste ovu rutu značajno je smanjen od početka najnovije eskalacije, iako pojedini tankeri i dalje nastavljaju plovidbu kroz ovaj strateški važan prolaz.

(Trading Economics)