Endokrinolog dr Srđan Popović izjavio je danas da korišćenje lekova namenjenim za lečenje dijabetesa poput Ozempika i Vigova, za gubitak kilograma može imati negativne posledice u smislu "jo-jo efekta" nakon prestanka uzimanja lekova, odnosno da se izgubljena telesna težina vrati ukoliko se ne vodi računa o ishrani.

"Ozempik je lek za lečenje šećerne bolesti, Vigovi je predložen za gojaznost, ali postoji i treći Munjaro, lek koji dolazi iz Amerike i koji je najpopularniji tamo. Ti lekovi svakako ispoljavaju efekat gubitak na telesnoj težini koji se ostvaruje tako što se usporava pasaža kroz digestivni trakt i samim tim postoji osećaj sitosti. Neko ko je ranije jeo 10 ćevapa sa tri ćevapa će se sada zasititi", objasnio je on govoreći o agresivnoj upotrebi lekova za dijabetes kako bi se skinuli kilogrami.

Popović je istakao da je tokom korišćenja ovih lekova ali nakon prestanka korišćenja, neophodno da čovek vodi računa o svojoj ishrani, da unosi umerene količinu namirnica kako se kilogrami ne bi vratili, istakavši da treba izbegavati namirnice koje imaju jako veliki glikemijski indeks poput graška, šargarepe, i velike količine pirinča.

Kako je naveo, treba jesti više ribe, piletine, a od povrća pasulj koji ima malo glikemijski indeks, i koji bi trebalo jesti minimum dva puta nedeljno, kao i boranija.

Na pitanje koji su najčešći rani neželjeni efekti koje pacijenti ignorišu na početku uzimanja leka na svoju ruku, Popović je istakao da može doći do pojave mučnina i osećaja za povraćanje, što kod nekih ljudi može biti prolazna a kod nekih može trajati sve vreme tokom uzimanja terapije.

Dodao je da ukoliko terapija traje duže meseci itekako mogu biti neprijatni simptomi, zbog čega je onda neophodno konsultovati se sa gastroenteorologom kako bi se korigovala terapija.

Popović je istakao da može doći i do gubitka mišićne mase što znači da bi uz terapiju, pacijenti trebalo da nastave neku blagu fizičku aktivnost, uz adekvatan savet lekara.

"Izdata je velika studija da Ozempik ima kardioprotektivni efekat, verovatno su na to računali oni koji su napravili taj lek. Za sada nema negativnih informacija za ove lekove, osim smanjenja mišićne amse koja ne mora da se desi ako se nastavi adekvatna fizička aktivnost", izjavio je endokrinolog.

Popović je poručio svima onima koji u ovom trenutku razmišljaju da kupe ovaj lek isključivo radi brze pripreme za leto ili neki važan događaj, da uz savet lekara, ako nemaju dijabetes, koriste Vigovi koji mora postepeno da se koristi, ne u prevelikim dozama.

"Dok dođemo do prave terapije Vigovi koja dovodi do mršavljenja proćiće već tri meseca, što nije rešenje za ovako kratak period. Trebalo bi unapred da planiraju život kako bi došli do željenih efekata na bezbedan način", poručio je on.