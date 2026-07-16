Njen otac je od njenog detinjstva proveo godine pokušavajući da usavrši recept za kušikacu kako bi mogao da joj sprema to kod kuće.

"Moj otac je shvatao ono što mnogi ne shvataju, a to je da je kuvanje umetnost i da količina ulja, testa i sosa mora da bude precizna. Godinama je usavršavao svoj recept kako bi mogao da mi spremi savršeni kušikacu", kaže ona, dodajući i da je uspeo u tome, a kada je imala 21 godinu, otac joj je umro.

Ona je nastavila da radi, bavila se administracijom u jednoj reklamnoj agenciji i u slobodno vreme pokušavala da i sama napravi savršeni kušikacu. Međutim, nikada nije ispao kao kušikacu njenog oca. Devedesetih je počela da radi u jednom baru u Osaki jer joj je kuvanje bila strast. I dalje nije uspevala da usavrši svoj recept. Godinama je radila na receptu. U međuvremenu je i sa prijateljem otvorila restoran. I sa profesionalcima je pokušavala da dođe do savršenog recepta, ali nije uspevala.

2008. godine je udarila kriza, a restorani su poslovali sve slabije. Prijatelj se povukao iz posla, ona je padala u sve veći očaj. Hiroe je potom našla kutiju punu beležaka koje su ostale iza njenog oca, a među papirima njegov recept za kušikacu, napisan do detalja. Taj recept spasao ju je bankrota i pomogao da danas ima 82.000.000 dolara i veliku firmu iza sebe.

"Svakog dana bez izuzetka odajem poštu svom ocu. Sve lepo što mi se desilo desilo se samo zahvaljujući tom receptu", kaže Hiro koja danas ima lanac restorana širom Japana i jedan na Havajima, a ove godine planira da otvori još 40 lokala.