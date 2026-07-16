Žirafe su odavno poznate po svom dugom vratu i impresivnoj visini, ali novo istraživanje otkrilo je da kriju još jednu neočekivanu sposobnost. Naučnici su ustanovili da ove životinje mogu da obavljaju jednostavne matematičke operacije, odnosno da mentalno sabiraju količine hrane pre nego što donesu odluku.

Do ovog otkrića došao je međunarodni tim istraživača sa Univerziteta u Lajpcigu, Instituta Maks Plank za evolutivnu antropologiju i Univerziteta u Barseloni, koji je sproveo eksperiment u Zoološkom vrtu u Barseloni.

Kako su testirali žirafe?

Tokom istraživanja, svakoj žirafi pokazane su dve žute posude sa određenim brojem komadića šargarepe. Nakon nekoliko sekundi posude su zatvorene, a istraživači su zatim prikazali zelenu posudu sa dodatnim komadićima šargarepe. Sadržaj zelene posude potom je prebačen u jednu od zatvorenih žutih posuda, dok životinje nisu mogle da vide konačan broj komadića hrane.

Kada su dobile priliku da izaberu jednu od dve zatvorene posude, žirafe su u čak 68 odsto slučajeva birale onu u kojoj se nalazilo više šargarepe. Naučnici smatraju da su na taj način pokazale sposobnost da mentalno saberu količine koje su prethodno videle.

Međutim, kada je eksperiment ponovljen sa oduzimanjem hrane, žirafe nisu uspevale da pronađu posudu sa većom količinom, što ukazuje da poseduju ograničenu sposobnost računanja.

Matematika kao alat za opstanak

Istraživači veruju da ova veština nije slučajna. U prirodi se žirafe uglavnom hrane lišćem bagrema, a stabla su često udaljena jedno od drugog. Sposobnost procene gde se nalazi više hrane može im pomoći da izaberu najbolji pravac kretanja i sačuvaju energiju.

Pored toga, žirafe žive u grupama koje se često spajaju i razdvajaju, pa im procena broja jedinki u okruženju može biti korisna za snalaženje u društvenoj strukturi.

Nisu jedine životinje sa matematičkim sposobnostima

Žirafe nisu usamljeni primer. Ranija istraživanja pokazala su da i šimpanze, konji, kokoške i crni medvedi mogu da procenjuju količinu hrane i biraju veći zalogaj. Posebno su zanimljivi i pustinjski mravi iz Tunisa, koji koriste Sunce kao orijentir i broje korake kako bi pronašli put nazad do gnezda.

Sve više naučnih dokaza pokazuje da osnovne matematičke sposobnosti nisu rezervisane samo za ljude, već predstavljaju važan evolutivni alat koji mnogim životinjama povećava šanse za preživljavanje.