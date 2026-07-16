U sarajevskom naselju Hrasnica sinoć se dogodio stravičan zločin u kojem su ubijene dve osobe, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Prema nezvaničnim informacijama, za dvostruko ubistvo osumnjičen je muškarac koji je, kako se sumnja, usmrtio svoju majku i brata.

Pojedini mediji navode da je zločin izvršen lopatom, ali ta informacija za sada nije zvanično potvrđena.

Na mesto događaja odmah su upućene jake policijske snage i ekipe Hitne pomoći, dok su policijski službenici brzom akcijom pronašli i uhapsili osumnjičenog.

Uviđaj je obavljen pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, koji rukovodi istragom.

Istražitelji prikupljaju dokaze kako bi utvrdili sve okolnosti zločina, motiv napada i tačan tok događaja.

Više zvaničnih informacija o identitetu stradalih, kao i o motivu dvostrukog ubistva, očekuje se po okončanju prvih istražnih radnji.

Avaz