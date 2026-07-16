"Ne možete vršiti revoluciju u 21. veku tako što ćete reći da sve rušite i krećete ispočetka. Sistem može da menja samo onaj ko ga dobro poznaje, a ne onaj kome država deluje kao mehur koji će izbušiti iglom i reći 'puj, pike, ne važi'", izjavila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je podsetila da građane ne zanima šta je bilo pre tri decenije, već kakva će Srbija biti u narednih deset godina. Prema njenim rečima, koncept "Ujedinjene Srbije" nudi stabilnost u trenucima kada se lome pitanja energenata i spoljnopolitičkih pritisaka, gde "kormilo moraju držati čvrste ruke".

Vučić kao premijer?

Govoreći o mogućnosti da Aleksandar Vučić preuzme funkciju premijera, ministarka je istakla da bi on bio "novi motor i pokretač" koji bi ubrzao procese i zahtevao najbrži tempo rada od svih saradnika. Posebno je naglasila da predsednik odlično prepoznaje pojedince koji svojim ponašanjem štete ugledu države.

"On jako dobro zna ko su lica koja mora da skloni sa srpske političke scene jer kaljaju obraz svih nas. Postoje oni koji su svojeglavi, koji misle da im je državu ostavio deda i crtaju smernice mimo tima. Vreme takvog soliranja je prošlo", navela je ona, dodajući da "Ujedinjena Srbija" neće dozvoliti pojedincima da deluju suprotno nacionalnim interesima.

Đurđević Stamenkovski je priznala da postoje stvari kojima niko nije u potpunosti zadovoljan, ali da su rezultati, poput povećanja minimalca za 38 odsto i infrastrukturnih projekata, neosporni dokazi napretka.

Bez odmora

Ministarka se osvrnula i na teške spoljnopolitičke okolnosti, navodeći da Srbija trpi pritiske da se odrekne svoje kolevke i zaboravi narod u Republici Srpskoj i Crnoj Gori.

"Srbi na Kosovu i Metohiji su najugroženija etnička grupa u Evropi. Svesni smo nepravde, ali se nećemo žaliti, već ćemo se boriti", poručila je ona.

Na kraju razgovora, otkrila je da zbog obima posla u ministarstvu, posebno oko novog zakona roditelj-negovatelj, ovog leta neće ići na godišnji odmor.

"Moja porodica će otići na more, ali ja moram da ostanem. Dok sam na ovom mestu, moja obaveza je da se brinem o svoj deci Srbije", zaključila je Đurđević Stamenkovski, uz napomenu da joj je radni tempo toliki da je tek uz podsetnik kolega shvatila da joj je u utorak rođendan.

(Euronews Srbija)