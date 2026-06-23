Telo Dragomira S. (52) pronađeno je 25. decembra 2024. godine oko 10.15 časova u šahtu sa vodomerom ispred porodične kuće u Lazarevcu.

Slučaj je odmah prijavljen policiji, a na teren su izašle ekipe Hitne pomoći, vatrogasaca i policije. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, telo je poslato na obdukciju sa toksikološkim analizama, kako bi se utvrdile tačne okolnosti tragedije

Kako navode komšije, šaht u kojem je pronađen nalazi se neposredno ispred porodične kuće i u njemu je navodno bilo vode. Zbog toga se za sada ne isključuje nijedna mogućnost – od nesrećnog slučaja do iznenadnog zdravstvenog problema, ali zvaničnih potvrda nema.

Komšije ističu i da porodicu prate teške sudbine, navodeći da je i njegov otac ranije nastradao u sličnim okolnostima tokom kopanja bunara pored kuće, kao i da je porodica već pretrpela još jedan gubitak.

- Čula sam da su telo iz šahta izvukli vatrogasci, ali ne znam ko ih je pozvao - kaže komšinica iz ulice.