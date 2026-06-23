Telo Dragomira S. (52) pronađeno je 25. decembra 2024. godine oko 10.15 časova u šahtu sa vodomerom ispred porodične kuće u Lazarevcu.
Slučaj je odmah prijavljen policiji, a na teren su izašle ekipe Hitne pomoći, vatrogasaca i policije. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt.
Po nalogu nadležnog tužilaštva, telo je poslato na obdukciju sa toksikološkim analizama, kako bi se utvrdile tačne okolnosti tragedije
Kako navode komšije, šaht u kojem je pronađen nalazi se neposredno ispred porodične kuće i u njemu je navodno bilo vode. Zbog toga se za sada ne isključuje nijedna mogućnost – od nesrećnog slučaja do iznenadnog zdravstvenog problema, ali zvaničnih potvrda nema.
Komšije ističu i da porodicu prate teške sudbine, navodeći da je i njegov otac ranije nastradao u sličnim okolnostima tokom kopanja bunara pored kuće, kao i da je porodica već pretrpela još jedan gubitak.
- Čula sam da su telo iz šahta izvukli vatrogasci, ali ne znam ko ih je pozvao - kaže komšinica iz ulice.
- Znam da je Dragomir tu živeo sa porodicom i da je u šahtu u kojem je nađen navodno bilo vode. Da li se, možda, udavio, ili mu je pozlilo, pa nije mogao da izađe, ko bi ga znao. Znam da se ovde doselio iz Bosne i Hercegovine i da mu je brat preminuo, ali nismo se mnogo družili - dodala je sagovornica.
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