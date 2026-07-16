Prema informacijama Uprave granične policije od 7.15 časova, kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 180 minuta. Na prelazima Šid i Sremska Rača zadržavanje za teretna vozila iznosi oko 120 minuta, dok se na Kelebiji čeka približno sat vremena.

Zadržavanja ima i za putnička vozila. Na izlazu iz Srbije preko graničnih prelaza Gradina i Preševo čeka se oko 20 minuta, dok je na Horgošu zadržavanje približno 15 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja, ali se vozačima savetuje dodatni oprez zbog radova na više putnih pravaca.

Na deonici auto-puta E-75 od petlje Ostružnica do petlje Beograd, u smeru Niš–Beograd, od 9 do 15 časova izvode se radovi na košenju trave u razdelnom pojasu, zbog čega se sukcesivno zatvara preticajna traka.

Na auto-putu E-70, od Dobanovaca ka petlji Beograd, radovi će trajati od 5 do 14 časova, uz zauzeće preticajne trake, dok će 17. jula biti zauzeta zaustavna traka.

Na deonici Bele Vode–Novi Pazar do 21. jula, svakog dana od 8 do 15 časova, na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog asfaltiranja. Alternativni pravci vode preko Golijskog puta i Odvraćenice, odnosno preko Karajukića Bunara i Baćice.

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