Preminuo je tridesetpetogodišnji otac koji je u saobraćajnoj nesreći na Halkidikiju izgubio dvadesetosmogodišnju suprugu i šestomesečnu ćerku.

Sedmogodišnja ćerka iz ove porodice, koja je poreklom iz Moldavije, i dalje se nalazi u bolnici. Prema dostupnim informacijama, otac je zadobio teške povrede i, uprkos naporima lekara u bolnici, podlegao je povredama.

Saobraćajna nesreća se dogodila u sredu popodne (15. jula) na regionalnom putu Poligiros – Agios Nikolaos, kada se automobil moldavskih registarskih oznaka, u kojem se porodica nalazila, sudario sa cisternom.

Vatrogasci koji su stigli na lice mesta sproveli su akciju spasavanja koristeći specijalnu opremu. Majka i beba izvučene su iz vozila bez svesti, dok su otac i sedmogodišnja devojčica spaseni sa teškim povredama, pri čemu su, prema navodima, zadobili povrede glave.

Ekipa Hitne pomoći (EKAB) odmah je stigla na lice mesta i pokušala hitan transport, nakon čega su stigla još tri sanitetska vozila koja su četvoro putnika iz automobila i vozača cisterne prevezla u bolnicu.

Maloletno dete je prebačeno u bolnicu „Papageorgiu“, gde se nalazi na lečenju. Vozač cisterne je dobrog zdravstvenog stanja. Tačne uzroke i okolnosti pod kojima se tragedija dogodila utvrđuje Istražno odeljenje saobraćajne policije Poligirosa.

(Protothema)

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