Na pokrajinskom putu Poligiros - Agios Nikolaos na poluostrvu Sitonija na Halkidikiju, danas popodne dogodila se stravična saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubili majka i njena beba.

Prvobitno je preneto da su otac i drugo maloletno dete zadobili teške telesne povrede opasne po život, ali su tamošnji mediji javili da je preminuo i otac od zadobijenih povreda.

Tragedija se dogodila oko 18.20 časova kada su se, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, direktno sudarili kamion-cisterna i putnički automobil stranih registarskih tablica u kojem se nalazila četvoročlana porodica.

Sudar je bio toliko silovit da je automobil potpuno smrskan, a na lice mesta odmah su upućene brojne ekipe policije, hitne pomoći i vatrogasaca.

Vatrogasne ekipe su morale da koriste specijalnu opremu kako bi isekle auto i izvukle nesrećnu porodicu iz smrskanog vozila. Nažalost, lekari su mogli samo da konstatuju smrt majke i bebe, koji su izvučeni bez svesti i znakova života.

Otac i drugo maloletno dete pretrpeli su teške kraniocerebralne povrede (povrede glave i mozga). Oni su, zajedno sa vozačem cisterne, kolima hitne pomoći hitno transportovani u bolnicu u Poligirosu, odakle je planirano da zbog ozbiljnosti stanja hitno budu prebačeni u Klinički centar u Solunu, ali je otac preminuo od zadobijenih povreda.

Zbog ove stravične nesreće, saobraćaj na ovoj deonici bio je u prekidu, a vozila su preusmeravana na alternativne pravce pre nego što je put delimično raščišćen. Istraga koja je u toku, a koju sprovodi saobraćajna policija Poligirosa, utvrdiće tačan uzrok ove nezapamćene letnje tragedije koja je zavila u crno još jednu porodicu.

Alo/Prototema

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