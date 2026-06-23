Apelacioni sud u Nišu preinačio je presudu Višeg suda u Negotinu i pravosnažno osudio Žarka Petrovića (66), penzionisanog starijeg vodnika Vojske Srbije i bivšeg predsednika borskog SUBNOR-a, na kaznu doživotnog zatvora zbog teškog ubistva nevenčane supruge Violete Nikolić (41), počinjenog 24. septembra 2021. godine u centru Bora.

Time je, nakon skoro pet godina postupka, okončan sudski proces koji je više puta vraćan na ponovno suđenje.

Petrović je u prvostepenom postupku dva puta bio osuđen na kaznu zatvora od po 20 godina, nakon što je ranija presuda bila ukinuta zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka. I u ponovljenom postupku izrečena mu je ista kazna, zbog čega je Više javno tužilaštvo u Negotinu uložilo žalbu i tražilo izricanje najteže kazne.

Prema navodima iz presude, zločin se dogodio u frizerskom salonu u centru Bora, gde je Petrović došao i nakon verbalnog sukoba i pokušaja da je natera na nastavak zajedničkog života, otišao i ubrzo se vratio sa prepravljenom lovačkom puškom. Nakon što je žrtva pokušala da pobegne, ispalio je hitac i usmrtio je na licu mesta.

Sud je utvrdio da je delo izvršeno sa umišljajem i iz bezobzirne osvete, dok veštačenja nisu pokazala postojanje psihičkog poremećaja koji bi umanjio uračunljivost.

Odbrana je tokom postupka tvrdila da su na njegovo ponašanje uticala ratna iskustva, ali ti navodi nisu prihvaćeni kao osnov za ublažavanje kazne.

Presuda je pravosnažna

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