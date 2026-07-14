Američka vojska nije uspela da ostvari planirano povećanje proizvodnje artiljerijskih granata kalibra 155 milimetara, koje je trebalo da nadoknadi zalihe iscrpljene isporukama oružja Ukrajini, jer nova fabrika u Teksasu nije proizvela nijedan deo koji ispunjava standarde, navodi se u izveštaju vojne inspekcije Pentagona u koji je Sputnjik imao uvid.

„Sjedinjene Američke Države su u okviru predsedničkih paketa vojne pomoći Ukrajini isporučile više od tri miliona artiljerijskih granata. Zbog toga su se zalihe artiljerijskih granata kalibra 155 milimetara američkog Ministarstva rata u poslednje četiri godine smanjile za više od 3,6 miliona granata“, ističe se u dokumentu.

Kako se navodi u izveštaju, pred američkim Ministarstvom postavljen je cilj naglog povećanja proizvodnje artiljerijske municije, što je bilo uslovljeno, između ostalog, i visokim tempom isporuka granata Ukrajini.

Kao što je već pomenuto, prvobitni plan je bio da se mesečna proizvodnja artiljerijskih granata poveća sa 14.000 na 100.000. U tu svrhu, američka vojska je uložila 469 miliona dolara u novi pogon u Meskitu, u Teksasu, koja je trebalo da proizvodi 30.000 metalnih delova za granate mesečno.

„U fabrici u Meskitu, koja je u vlasništvu i kojom upravlja privatni izvođač, nije proizveden nijedan metalni deo granate koji je ispunjavao uslove predviđene ugovorom“, priznala je vojna inspekcija.

Kao posledica toga, umesto planirane proizvodnje od 100.000 granata mesečno, američka vojska je do marta 2026. godine uspela da poveća proizvodnju na svega 36.000 granata mesečno.

„Troškovi američke vojske u iznosu od 469 miliona dolara mogli su biti iskorišćeni za druge prioritete vojske ili Ministarstva rata“, zaključuje se u izveštaju.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju mirno rešenje sukoba, direktno uvlače zemlje NATO-a u konflikt i predstavljaju „igru s vatrom“.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da će svaka pošiljka koja sadrži oružje za Ukrajinu biti legitimna meta za Rusiju. U Kremlju su, takođe, poručili da naoružavanje Ukrajine od strane Zapada ne doprinosi pregovorima i da će imati negativne posledice.