Ljubavna drama Maje Marinković i Asmina Durdžića dostigla je tačku pucanja, a Bela kuća i hotel orili su se od njihovih brutalnih uvreda i vriske, zbog čega je uletelo i obezbeđenje.

On joj je u lice sručio da više nisu zajedno i da ne želi da bude sa "niskomoralnim osobama", te da više ne može ni da zamisli da sa njom opet spava.

Tokom žestokog okršaja, Maja je urlala iz petnih žila da će napraviti haos i da on želi da je uništi.

- Naspavaj se, pa razmisli o svojim postupcima. Šta radiš to psihopato, pi*ka ti materina. Je l' te sramota oca svog? - urlao je Asmin, dok je Maja, kojoj je u jednom trenutku pozlilo, tražila vodu i ponavljala da je ceo dan namerno provocira u "Eliti".

Asmin sve vreme provocirao

Durdžić nije birao reči, te joj je poručio da ga drži na silu, da ga je sramota pred svojom porodicom i nacijom da sedi sa njom i predložio da se "raziđu kao ljudi".

Kao vrhunac poniženja, Asmin ju je optužio da pokušava da ostvari bolji plasman.

Maja se u jednom momentu zaletela ka staklu u nameri da sve razbije glavom, ali je obezbeđenje sprečilo da se teže povredi.

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