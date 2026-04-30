U Jerusalimu je predstavljeno englesko izdanje knjige „Ustaška zverstva, zbornik dokumenata (1941–1942)“, koje donosi detaljan prikaz zločina počinjenih tokom postojanja NDH. Promociji je prisustvovao ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, koji je istakao da ova knjiga predstavlja „glas onih koji više ne mogu da govore“ i snažno upozorenje budućim generacijama.

Kako je naglašeno, reč je o delu koje ima dubok istorijski značaj i trajnu moralnu težinu, zasnovanom na opsežnom i pažljivom naučnom radu. Knjiga, kako je istaknuto, donosi neulepšanu sliku sistema progona i istrebljenja usmerenog protiv srpskog, jevrejskog i romskog naroda.

Svedočenje o zločinima i zajedničkoj tragediji

Đurić je tokom obraćanja ukazao da Drugi svetski rat za srpski i jevrejski narod predstavlja jedno od najmračnijih poglavlja istorije, u kojem su čitave zajednice uništene, porodice razorene, a životi ugašeni na brutalne načine.

On je istakao da ova patnja nije samo deo nacionalnog pamćenja, već i šire priče o Holokaustu i genocidu, naglašavajući da su istorije ova dva naroda duboko povezane zajedničkim stradanjem i borbom za očuvanje dostojanstva i istine.

Na promociji je govorio i istoričar Holokausta Efraim Zurof, koji je ukazao na značaj dokumentovanja istorijskih činjenica. Kako je rekao, bez dokumenata nema ni istorije, a još manje tačne istorije, zbog čega je kontinuirano podsećanje na zločine ključno za pravdu žrtava.

Opasnost revizionizma i šta to znači danas

Đurić je upozorio na rastući problem istorijskog revizionizma i ponovnog pojavljivanja ekstremističkih ideologija koje pokušavaju da relativizuju ili opravdaju zločine iz prošlosti. Posebno je naglasio da takvi narativi predstavljaju ozbiljnu opasnost, kako za region Balkana, tako i za širu međunarodnu zajednicu.

„Očuvanje istorijske istine nije samo akademska dužnost, već moralni imperativ“, poručio je, dodajući da je to ključni preduslov za stabilnost društava i sprečavanje ponavljanja tragedija.

Poseban značaj promocije u Jerusalimu vidi se u činjenici da se ova tema predstavlja globalnoj publici, čime se dodatno naglašava univerzalna odgovornost čovečanstva da se suprotstavi mržnji, netoleranciji i nasilju.

Poruka koja je poslata sa ovog događaja jasna je – zločini ne smeju biti zaboravljeni, niti relativizovani, a odgovornost za očuvanje istine pripada svima.