"Pripadnici policije u Prokuplju i pripadnicima niškog odseka Poreske policije, uhapsili su, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kuršumliji, N. B. (42) i G. G. (48), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda i oštetili budžet Republike Srbije za 600.000 dinara", saopšteno je.

Kontrolom automobila u kojem su bili osumnjičeni, policija je pronašla i zaplenila ukupno 289 komada cigareta tompusa, bez dokaza o poreklu i prateće dokumentacije, za koje se sumnja da su namenjene daljoj prodaji.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.